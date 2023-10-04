زيد الصقر: الاتفاقية تؤكد التزامنا بدعم مبادرات الطاقة وحرصنا على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

توفيق أديتياوارم: علاقتنا مع بنك الكويت الوطني تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بما يخدم أهدافنا المشتركة



أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة يقوم بموجبها بتقديم تسهيلات تمويلية ثنائية ومشتركة لشركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال (كي بي اي)، ذراع أنشطة التكرير التابعة لعملاق النفط بي.تي كيلانج برتامينا الاندونيسية المملوكة للدولة، والتي تحتل مرتبة متقدمة ضمن قائمة فورتشن 500.



وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2023، وبحضور مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد عصام الصقر ونائب مدير عام رئيس وحدة الشركات الدولية والعقارات التجارية في مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة مشاري بن سلامة والمدير العام لفرع بنك الكويت الوطني - سنغافورة أندرو تان، ومن جانب شركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال، توفيق أديتياوارم، الرئيس التنفيذي ومدير شركة «كي بي آي». وتعكس هذه الاتفاقية، التي تستند الى مبادئ الحوكمة، عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك الكويت الوطني وشركة «كي بي آي»، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين ضمن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات بما يؤكد رؤيتهما المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة من خلال التزامهما بالميثاق العالمي للأمم المتحدة ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم الاستراتيجيات التشغيلية لأنشطة الأعمال.



وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون المحورية بين الطرفين والتي يقوم بموجبها بنك الكويت الوطني بتقديم حلول التمويل الثنائية والمشتركة بما يساهم في دعم مشاريع شركة «كي بي أي» وتحفيز أنشطة الشركة وتوسيع عملياتها الدولية، حيث تتضمن الاتفاقية توفير البنك لقروض مشتركة وثنائية، والتمويل السلعي، ووضع الحلول التمويلية المصممة خصيصا للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركة.



وفي سياق تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية المهمة، قال زيد عصام الصقر: تجسد هذه الشراكة مدى حرص بنك الكويت الوطني على دعم مبادرات الطاقة العالمية والتزامه بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.



وأشار الصقر إلى أن جذور التعاون مع شركة «كي بي آي» تعود إلى العام 2016 من خلال مشاركة بنك الكويت الوطني - سنغافورة في توفير تسهيلات تمويل تجارية غير ملزمة لأحد مشروعات الشركة بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والمساهمة بدور حيوي في نجاح مشاريع الشركة العالمية.



وأكد الصقر على أنه وبفضل ما يتميز به بنك الكويت الوطني من اتساع بصمته الجغرافية على مستوى العالم، وخبراته المالية، وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الاستدامة، تتوافق رؤيته مع مبادئ ورسالة شركة «كي بي آي» مما يعزز من هذا التعاون الاستراتيجي.



وأضاف: تركز هذه الاتفاقية الاستراتيجية بصفة خاصة على مبادئ التمويل المستدام وتبادل الخبرات والمعارف، هذا إلى جانب تعزيز القدرات على مستوى قطاع الطاقة والقطاع المالي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.



كما أشار الصقر إلى مواصلة الوطني الاستفادة من الفرص المتوافرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز ريادته في مجال تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، مؤكدا أن المشاركة في معرض ومؤتمر أديبك 2023 من شأنه تعزيز مكانة البنك على الساحة العالمية في تمويل مشاريع النفط والغاز. كما لفت إلى أن «توسيع نطاق عمليات البنك يتجاوز الحدود الجغرافية ويمتد لأبعد من حدود الشرق الأوسط.



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي ومدير شركة «كي بي آي» توفيق أديتياوارم، عن تفاؤله بتعاون الشركة مع بنك الكويت الوطني، قائلا: «نؤمن بأن تضافر جهودنا مع بنك الكويت الوطني سيفتح أمامنا آفاقا جديدة للتعاون بما يخدم مصالحنا المشتركة. ولن يقتصر ذلك فقط على تعزيز العلاقات الثنائية التي تجميع بين الطرفين فحسب، بل سيساهم أيضا في تعزيز قدراتنا المالية وتسريع خطانا نحو توفير حلول فعالة وموثوقة ومستدامة في مجال الطاقة، لذا نتطلع لآفاق النمو التي تنتظرنا في المستقبل.



كما أكد على أهمية هذه الاتفاقية التي ترسخ الشراكة الإستراتيجية بين بنك الكويت الوطني وشركة «كي بي آي»، مما يمهد الطريق لتوفير الحلول المالية المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة وتعزيز استدامته.



وبموجب مذكرة التفاهم غير الملزمة، يحصل بنك الكويت الوطني على ميزة حصرية بصفته أحد بنكين على مستوى منطقة الشرق الأوسط لديهما حق اختيار المشاركة في فرص تمويل المشاريع الخاصة بشركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال. كما يؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزام بنك الكويت الوطني بتطوير شراكات طويلة الأمد وتعزيز دوره الريادي كشريك رئيسي في تمويل مشاريع الطاقة الكبرى.



وبفضل تلك المكانة، نجح بنك الكويت الوطني في تمهيد المسار لترسيخ أواصر العلاقات التي تجمعه بالكيانات الرئيسية المملوكة للدولة في إندونيسيا، مما يعزز مكانته كشريك موثوق به في مساعي التنمية الاقتصادية العالمية. وسعيه نحو تطوير علاقات استراتيجية عالمية من خلال فروعه الخارجية.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يعتبر أكبر مؤسسة مالية على مستوى الكويت ويتميز بهيمنة فعلية على قطاع الخدمات المصرفية التجارية. وعلى الصعيد الدولي، تضم شبكة بنك الكويت الوطني فروعا خارجية وشركات تابعة في عدد من الدول الكبرى مثل لندن ونيويورك وباريس وجنيف وسنغافورة، بالإضافة إلى الصين (شنغهاي). كما تتسع بصمته الجغرافية على المستوى الإقليمي إلى البحرين ومصر والعراق ولبنان والسعودية والإمارات. كما يتمتع البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز، وستاندرد أند بورز، وفيتش. وباعتباره مؤسسة مالية دولية رائدة، يشتهر بنك الكويت الوطني بالتزامه بتقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة للعملاء في كل أنحاء العالم. كما يحرص البنك على التزامه بمبادئ الاستدامة والخدمات المصرفية المسؤولة، ويلعب دورا جوهريا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لمختلف القطاعات.