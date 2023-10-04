الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع الكويت تشكل قوة دائمة لأميركا وتحقق الأهداف الجماعية

بهبهاني: اطمئنوا فديرتنا تنعم بالأمن والأمان والقوة الجوية الكويتية جاهزة لمواجهة أي طارئ

التعاون مع قوات التحالف يسهم بوضوح في تعزيز قدراتنا العسكرية واكتساب مهارات جديدة

الفقعان: الكويت تسلمت كامل صفقة «الكاراكال» بإجمالي 30 طائرة وتصلح لكل الاستخدامات



أسامة دياب



أقام سلاح الجو الأميركي يوما مفتوحا للإعلاميين في قاعدة علي السالم الجوية، تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات لتعريفهم بالمهام المنوطة بالقوات الجوية في القاعدة، ومنها التعريف بطرق مكافحة حرائق الطائرات وأحدث الأساليب في تدريب الكلاب البوليسية، واستعراض قدراتها، بالإضافة الى أنواع الآليات العسكرية والطائرات التي تستخدم في العمليات والتدريب.



في البداية، أشادت العقيد جولي جوليان بالتعاون الكبير بين القوات الجوية الأميركية ونظيرتها الكويتية في القاعدة، مبينة أن الشراكة مع الكويت دائمة وهذا واضح طوال الـ 30 عاما الماضية، مشيرة إلى أن التحالفات والشراكات ذات المنفعة المتبادلة مثل تلك التي مع الكويت تشكل قوة دائمة للولايات المتحدة وضرورية لتحقيق الأهداف الجماعية.



وأضافت جوليان: لا تستطيع القوات الجوية الأميركية مواجهة تحديات اليوم بمفردها ومن خلال تحالفاتنا وشراكتنا سنقوم بإيصال رسالة واضحة إلى الخصوم المحتملين بأننا أقوى معا وسنواصل العمل مع القوات المشتركة والحلفاء لتطوير واستخدام القدرات المتكاملة بشكل فعال من خلال التدريبات والتكنولوجيا، مؤكدة أن بلادها لا تقاتل بمفردها ولا تقوم بالردع وحدها، والحلفاء والشركاء أحد أهم الأصول الاستراتيجية لديهم، ونسعى جاهدين لنكون شريكا لا غنى عنه في المنطقة ونعمل على تعزيز القدرات الإقليمية فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية المتبادلة.



وأشارت إلى أن القاعدة على أتم الاستعداد لمواجهة كافة التحديات والتهديدات، بالإضافة إلى الأعمال الإغاثية والإنسانية في حالة الكوارث الطبيعية، وذلك بالتعاون مع شركائنا الكويتيين.



بدوره، أوضح آمر مركز دعم العمليات الكندية في قاعدة علي السالم الجوية المقدم رايان ماتيس أنه على الرغم من أن عدد القوات والطائرات الكندية المتواجدة في القاعدة قليل إلا أن دورهم لا يقل عن باقي الشركاء، مشيدا بدور الشركاء في قوات التحالف في الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار المنطقة.



من جهته، أشاد العقيد طيار عبدالعزيز بهبهاني بتعاون ودعم القوات الجوية الأميركية للقوات الكويتية من خلال اكتساب وتبادل الخبرات والتدريبات، مشيرا إلى وجود تعاون بين القوات الجوية الكويتية والقوات الأميركية والإيطالية والكندية، مبينا ان هذا يسهم بشكل واضح في تعزيز قدراتنا العسكرية واكتساب مهارات جديدة، مشيرا إلى وجود تدريبات مشتركة في الكويت أو الولايات المتحدة أو إيطاليا أو كندا، لافتا إلى أن التدريبات المشتركة تجرى في مواسم محددة.



وردا على سؤال حول التحديات والصعوبات التي تواجه القوات الجوية الكويتية، قال: لم نواجه أي تحديات أو صعوبات بحكم الثقافة الديبلوماسية والتعاون الذي يجمعنا.



وعن استعدادات القوات الجوية الكويتية لمواجهة أي تهديدات في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، قال: «الكويت آمنة.. اطمئنوا ديرتنا تنعم بالأمن والآمان»، مشددا على أن القوة الجوية الكويتية جاهزة لمواجهة أي طارئ 100% على مدار الساعة.



وبشأن استعداد الكويت لإقامة قواعد عسكرية أخرى، قال: حاليا نكتفي بالقواعد الموجودة لدينا في الكويت، معربا عن أمله في أن يتم إبرام صفقات أخرى مع الجانب الأميركي ودول التحالف الأخرى.



من ناحيته، قال النقيب طيار خالد الفقعان ان الكويت تسلمت كامل صفقة طائرات الكاراكال والتي تبلغ 30 طائرة متطورة، لافتا إلى أنه وزملاءه الطيارين الكويتيين قد قاموا بقيادتها من إيطاليا إلى الكويت، موضحا أن هذه الطائرات موزعة على الحرس الوطني والجيش الكويتي ووزارة الداخلية، مشددا على أن هذه الطائرة تصلح لكافة الاستخدامات والعمليات من نقل وإنقاذ وقتال.

31 مليون دينار تكلفة 77 مشروعاً لتطوير المنشآت



لفت الملازم أول في قسم الهندسة المدنية مايكل غريسمان إلى الخطة الخمسية لتنمية وتطوير المنشآت والمباني في قاعدة علي السالم الجوية، مؤكدا وجود 77 مشروعا بقيمة نحو 31 مليون دينار، مشيرا إلى أن أحد المشاريع يتضمن تطوير مساكن للجنود من قوات التحالف ومدرجات الطائرات في القاعدة.