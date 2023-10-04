آلاء خليفة



أكدت المرشحة لجمعية ضاحية عبدالله السالم مشاعل الكليب، أهمية دور المرأة الكويتية منذ قديم الأزل ومنذ بداية نشأة الكويت.



وأوضحت الكليب في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان نساء الكويت يسرن على خطى جداتهن وامهاتهن، موضحة ان المرأة الكويتية مؤسسة للعمل التعاوني بالفطرة منذ الماضي وحتى يومنا هذا، مؤكدة ان المرأة الكويتية سيكون لها دور قوي ومؤثر في العمل التعاوني وستبدع في هذا المجال بأفكارها المبتكرة والمبدعة.



ودعت الكليب جميع الناخبين والناخبات رجالا ونساء للمشاركة في عملية التصويت لانتخابات مجلس ادارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمزمع عقدها يوم الاثنين 9 الجاري في مدرسة معن بن زائدة من الساعة 5 الى 9 مساء مشددة على اهمية اعطاء الفرصة للعناصر النسائي في مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والاستفادة من طاقاتها وخبراتها ومهاراتها المختلفة لاسيما وان المرأة الكويتية اثبتت كفاءتها في جميع المجالات التي خاضتها في المجتمع لافتة الى ان وجود المرأة في مجلس ادارة الجمعيات سيسهم في تحسين الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة.



وكشفت الكليب انها تخوض الانتخابات تحت شعار«تعاون وعطاء» مؤكدة على اهمية تعاون الجميع من اجل تحسين الخدمات في المجتمع في مختلف النواحي الصحية والتعليمية والبنية التحتية لاسيما وان الموارد المالية متوافرة في الكويت.