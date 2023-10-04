بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العامة عن بدء استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية و«الأولاد» لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة اعتبارا من يوم الأحد 8 أكتوبر إعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء 1037 لسنة 2023 الصادر بإضافة بند جديد إلى المادة 1 من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. وتضمنت شروط التقديم لدعم العمالة ما يلي:



٭ الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (وزارة التجارة).



٭ التسجيل في التأمينات بالباب الخامس (صاحب عمل).



أما خطوات التقديم، فشملت:



٭ فتح ملف بإدارة عمل الفروانية.



٭ إصدار إشعار تسجيل عمالة وطنية إلكترونيا عبر خدمة «أسهل» أو تطبيق «سهل أعمال».



٭ التقديم لطلب صرف دعم العمالة من خلال الدخول كشركة في نظام دعم العمالة في الموقع الإلكتروني للهيئة.