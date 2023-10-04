بداح العنزي



تبحث لجنة حولي خلال اجتماعها اليوم برئاسة ناصر الجدعان الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة بالكويت. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو الجدعان بشأن إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى والرميثية.



٭ طلب وزارة التربية استغلال القسائم ارقام 51 ، 52، 53، 54، 60، 61، 62، 63 بمنطقة الجابرية قطعة 8 مقرا لمدرسة الجابرية الهندية بصفة مؤقتة.



٭ كتاب وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن مدخل ومخرج منطقة الجابرية على طريق الملك فهد.