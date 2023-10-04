هدفنا الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من خبراتها وأحدث تكنولوجيا بهذا المجال بما يساعد في الوصول للاستدامة المنشودة

من شروط مشاركة الأجنحة في إكسبو الدوحة أن تكون 80% من مساحاتها خضراء

جناحنا يقع بالمنطقة الدولية داخل حديقة البدع وفكرته استمدت من الواحات في الكويت



أكدت المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة والمفوض العام لجناح الكويت في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة م. سميرة الكندري أمس الثلاثاء أن جناح الكويت المشارك بالمعرض يسلط الضوء على جهود البلاد في التنمية المستدامة.



وقالت الكندري في تصريح لـ«كونا» إن الجناح الكويتي يقع في المنطقة الدولية داخل حديقة البدع التي تستضيف المعرض، مشيرة إلى ان فكرة الجناح استمدت من الواحات في الكويت.



وأضافت أن الجناح الكويتي يحتوي على متحف تفاعلي يعرض فيه من خلال الشاشات جميع النباتات الكويتية مع شروحات عنها.



وذكرت الكندري أن من شروط مشاركة الأجنحة في إكسبو الدوحة للبستنة أن تكون 80% من مساحاتها خضراء.



وأوضحت أن مشاركة الكويت تهدف الى الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من خبراتها والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال مما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة المنشودة.



وأكدت حرص الكويت على المشاركة في هذا المعرض لأهمية الموضوع المطروح من قبل اللجنة المنظمة، خاصة انه يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ولمدة 179 يوما وهو أول معرض من نوعه للبستنة يرمي إلى التخفيف من حدة التصحر وآثاره.



يذكر أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة انطلق أمس الأول تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل» ويستمر حتى 28 مارس 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة.