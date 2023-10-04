أحمد مغربي



كشفت بيانات «ميد» عن أن قيمة أعمال أكبر 10 مقاولين في قطاع النفط والغاز بالمنطقة يبلغ 101 مليار دولار، وجاءت قائمة أكبر المقاولين كالتالي:



1 ـ «تكنيب للطاقة»: حلت في المرتبة الأولى كأكبر مقاول نفط وغاز بالمنطقة بحجم مشروعات تحت الانشاء تبلغ قيمتها 15.8 مليار دولار بما يناهز 15.6% من إجمالي حجم مشاريع



الـ 10 الكبار.



2 ـ «سايبم»: تستحوذ على 15.4% من قيمة أعمال الـ 10 الكبار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بالمنطقة بإجمالي حجم مشاريع 15.6 مليار دولار.



3 ـ «تكنيكاس ريونيداس»: حلت الشركة كثالث أكبر مقاولي القطاع في المنطقة إذ استحوذت على ما يقارب 13.3% من حجم أعمال الـ 10 الكبار بما يعادل 13.4 مليار دولار.



4 ـ «مير تكنيومنت»: حلت كرابع أكبر مقاول نفط وغاز في المنطقة مستحوذة على 9.6% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار بما يعادل 9.7 مليارات دولار حجم مشاريع قيد التنفيذ.



5 ـ «جيه جي سي كورب»: حلت كخامس أكبر مقاول في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميكال في المنطقة، إذ استحوذت على 9% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار بواقع 9.2 مليارات دولار.



6 ـ «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»: جاءت كسادس أكبر مقاول نفطي في المنطقة مستحوذة على 8.4% من إجمالي أعمال الـ 10 الكبار، إذ تستحوذ وحدها على 8.5 مليارات دولار من الأعمال تحت الإنشاء في تلك القائمة.



7 ـ «هـوالـــو للـهـنـدســـة والتكنولوجيا»: حلت في المرتبة السابعة ضمن قائمة أكبر 10 مقاولين للنفط والغاز في المنطقة مستحوذة على 7.4% من أعمال العشرة الكبار بواقع 7.5 مليارات دولار.



8 ـ «لارسن آند توبرو»: تأتي كثامن أكبر مقاول في قطاع النفط والغاز بالمنطقة مستحوذة على 7.2% من إجمالي أعمال العشرة الكبار بواقع 7.3 مليارات دولار.



9 ـ «هيونداي للهندسة»: صنفت كتاسع أكبر مقاول في المنطقة إذ تستحوذ على نحو 7% من الأعمال تحت الانشاء لدى



الـ 10 الكبار، وبواقع 7.1 مليارات دولار.



10 ـ «ماك ديرموت»: حلت كعاشر أكب مقاول نفطي في المنطقة مستحوذة على 6.9% من إجمالي أعمال الـ 10 مقاولين الكبار بواقع 7 مليارات دولار.