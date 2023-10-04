علي إبراهيم



أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي قرارا بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.



ووفقا للقرار الذي حمل رقم 47/2023 فقد أضيفت شركة جديدة لقائمة الشركات المعتمدة ليصبح إجمالي عدد شركات التأمين المخولة تقديم هذه الخدمة 16 شركة.



إلى ذلك، أصدر العتيبي 4 قرارات أخرى تقضي بتمديد ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لـ 4 شركات لمدة 3 أشهر لاستيفاء متطلبات الترخيص اعتبارا من 28 سبتمبر المنصرم، كما أصدر العتيبي قرارا حمل رقم 64/2023 بالموافقة لإحدى الشركات على التوقف النهائي عن مزاولة النشاط.