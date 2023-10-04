شاركت شركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful»، في معرض Auto World Show، والذي أقيم خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023 في أرض المعارض - مشرف، حيث أتاحت الشركة الفرصة للزوار والجمهور لاستكشاف المزايا والخدمات التأمينية المميزة، والتي تواكب تطلعات العملاء. وقالت الشركة في بيان صحافي إن المعرض الذي أقيم بعد انقطاع دام 13 عاما شهد حضورا جماهيريا واسعا، كما ان جناح شركة KIB Takaful استقبل مئات الزوار الذين استفسروا عن الخدمات التأمينية الحديثة والمميزة.



وبينت أن فريق العمل أجاب عن استفسارات وأسئلة الزوار انطلاقا من حق العملاء في معرفة جميع المعلومات قبل الشراء أو التعاقد.



وأضافت الشركة أن تجمع وكالات السيارات والبنوك وشركات التأمين تحت مظلة واحدة، أتاح الفرصة لعشاق السيارات من جميع أنحاء الكويت للتعرف على أحدث التطورات في السوق المحلي، ونالوا الفرصة للتعرف على العروض الخاصة.



من جانبه، أعرب مدير العلاقات العامة في شركة KIB Takaful عبدالرحمن العطار عن سعادته بالمشاركة في المعرض، قائلا: شهد السوق طفرة كبيرة في الطلب على الخدمات التأمينية خلال الفترة الأخيرة، وقد شاركنا في المعرض الذي يجذب عشاق القيادة من جميع فئات المجتمع، ما سمح لنا بالاطلاع على أحدث التطورات في القطاع وإتاحة فرصة استثنائية لنا للتواصل مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم.