مبارك ناصر الساير: إستراتيجيتنا تعتمد على التطوير والتوسع من خلال افتتاح مشاريع جديدة كمعارض السيارات ومراكز الخدمة وقطع الغيار الأصلية

أوجيما إييتشيرو: ترتبط «تويوتا» بعلاقة طويلة جداً وقوية مع «الساير» منذ ما يقرب من 70 عاماً وهم أحد أهم الشركاء بين جميع الموزعين في العالم



أقامت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده حفل افتتاح معرضين جديدين في الشويخ، أحدهما مخصص لسيارات تويوتا الجديدة والآخر «عالم الساير للسيارات» الذي يضم علامات تجارية متنوعة وكبيرة للسيارات المستعملة المعتمدة.



وقد حضر الحفل فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير - الرئيس التنفيذي، وبدر مساعد الساير - الرئيس التنفيذي لشركة الداو القابضة، وأوجيما إييتشيرو مدير عام المشاريع للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشركة تويوتا موتور كوربوريشن، وبينغت شولتز - رئيس العمليات، وممثلون عن مبيعات مجموعة تويوتا من بينهم مارتن أهيرن مدير أعمال أول، وثيو كروجر - مدير عام، وكايل ستيوارت - نائب المدير العام للسيارات المعتمدة، وحمد الفوزان - مدير أول إدارة المبيعات، وبدر فيصل الساير - مدير تسويق أول، ومجموعة من رؤساء الأقسام لدى الساير، وبحضور عدد من الصحافيين ووسائل الإعلام.



وتحدث مبارك ناصر الساير قائلا: لأننا نؤمن بأن «العميل أولا» فإن استراتيجيتنا تعتمد على التطوير المستمر والتوسع في سبيل إسعاد وراحة عملائنا الكرام من خلال افتتاح المشاريع الجديدة كمعارض السيارات ومراكز الخدمة وقطع الغيار الأصلية والتي باتت ترسم شبكة كبيرة ومتكاملة لخدماتنا موزعة جغرافيا بالشكل الأمثل لتغطي كل مناطق الكويت.



ونحن جميعا، من أعضاء مجلس الإدارة إلى كل عضو في الفريق، نركز على تقديم تجربة عملاء غير مسبوقة والوفاء بوعد «رسم الابتسامة على وجه كل عميل.



هذا المعرض الذي يمتاز بديكورات وتصاميم عصرية ومساحات واسعة لعرض جميع موديلات تويوتا الجديدة المتنوعة ما بين سيارات الصالون والهاتشباك والدفع الرباعي وكذلك سيارات الهايبرد الكهربائية، وأيضا تخصيص مساحات خاصة بسيارات GAZOO RACING - GR وهي الذراع الرياضية لتويوتا، وكما تعلمون أن هذه العلامة التجارية تركز على فعاليات سيارات تويوتا الرياضية حول العالم. وأن السيارات التي تحمل علامة GR مستوحاة من عالم رياضة السيارات. كما يحتوي المعرض على جناح مخصص لمركز «سيارتي» وهو مركز للإكسسوارات المميزة لسيارات تويوتا.



وقال أوجيما إييتشيرو: سعيد جدا برؤية الكثير من سيارات تويوتا على الطريق، نشكركم جميعا على دعمكم الكريم وثقتكم بمنتجاتنا وخدماتنا. علاقتي مع موزع تويوتا في الكويت وهي شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده لاتزال قصيرة الأجل، ومع ذلك تتمتع شركة تويوتا موتور كوربوريشن بعلاقة طويلة جدا وقوية معهم منذ ما يقرب من 70 عاما، منذ عام 1954، وهم أحد أهم الشركاء بين جميع الموزعين في العالم.



ويمتاز المبنى بحلول مستدامة صديقة للبيئة كالواجهات الزجاجية الضخمة للاستفادة من ضوء النهار الطبيعي، وتصميم بمساحات واسعة يراعي فيها تجهيزات ومسارات ذوي الاحتياجات الخاصة. واستخدام حلول موفرة للطاقة كأضواء الـ LED، خلاطات مياه أوتوماتيكية، والمواد العازلة للحرارة.



وتم تزويد المبنى بشاشات رقمية لتعزيز خدمة العملاء وإثراء تجربتهم خلال تجولهم في المعرض.



كما تمت مواءمة تصميم المبنى مع توجه المجموعة الاستراتيجي للحلول المستدامة والتي تشمل:



٭ واجهات زجاجية ضخمة للاستفادة من ضوء النهار الطبيعي وباستخدام الألمنيوم والزجاج عالي الأداء.



٭ تصميم بمساحات واسعة تضمن تجربة إيجابية للعملاء مع منطقة انتظار للعملاء.



٭ تمت في المبنى مراعاة تجهيزات ومسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.



٭ حلول موفرة للطاقة تتكون من مصابيح LED، خلاطات مياه اوتوماتيكية، ومواد عزل حراري عالية الأداء للكسوة الخارجية.



٭ شاشات رقمية لتعزيز خدمة العملاء وإثراء تجربتهم خلال تجولهم في العرض.



وتواصل الإدارة دعمها وتشجيعها للفريق العامل في معارض الشويخ لتقديم أفضل خدمة على الإطلاق. وتعتقد المجموعة أن المرافق الحديثة هي علامة فارقة ومميزة، ولكن لجعلها تنبض بالحياة، فمن الضروري وجود فريق من الموظفين المتفانين والمدربين تدريبا عاليا.





أبرز معالم المعرض الجديد لسيارات تويوتا الجديدة



٭ يتكون من طابق أرضي وميزانين بمساحة إجمالية قدرها 4200 متر مربع.



٭ يمكن أن تتسع مساحة العرض في الطابق الأرضي لـ 80 سيارة.



٭ مكاتب الإدارة في طابق الميزانين.



معرض «عالم الساير للسيارات» للسيارات المعتمدة



٭ يتكون من ثلاثة طوابق (سرداب وأرضي وميزانين) بمساحة بناء إجمالية 9640 مترا مربعا.



٭ تمتد مساحة العرض على ثلاثة طوابق تتسع لـ 130 سيارة.



٭ قسم للتثمين ومنطقة مخصصة لتقييم سيارات العملاء.



٭ 107 مواقف للسيارات المستعملة.



مرافق مشتركة لخدمة العملاء في كلا المعرضين



٭ 200 موقف لسيارات للعملاء مع سهولة الدخول والخروج.



٭ خدمات مصرفية وتأمينية شاملة.



٭ إدارة المرور لتسهيل وتقديم أفضل خدمة لعملائنا.



٭ مصليات ومناطق انتظار.