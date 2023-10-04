مبارك التنيب



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي من ضبط وافد سيلاني اعتدى بالسب والضرب المبرح على وافد هندي، وذلك على خلفية مطالبة المجني عليه بقيمة وجبة طعام.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن وافدا هنديا من مواليد 1968 يعمل مدير مطعم أبلغ مخفر شرطة ميدان حولي بأن شخصا مجهولا دخل الى المطعم وطلب وجبة. وأفاد المدعي في بلاغه: بالرغم من أن الشخص ذاته سبق أن حضر إلى المطعم وتناول وجبة وهرب، فإنني قدمت له وجبة قيمتها نحو 2.5 دينار. وزاد: بعد أن انتهى الشخص من طعامه حاول الخروج دون دفع الحساب فأوقفته وطالبته بقيمة الوجبة الجديدة، فما كان منه إلا أن اعتدى عليّ بالضرب المبرح وسبني وهرب.



وقال المصدر الأمني: أحيل ملف القضية الى المباحث، حيث قامت بتحديد هوية الجاني وجرى استدعاؤه، وبمواجهته بأقوال المدعي أقر بما صدر عنه، مبررا عدم دفع قيمة وجبتي الطعام بأن الحال ليس على ما يرام وأنه كان جائعا، مشيرا إلى أن كبر سن مدير المطعم دفعه الى تكرار تناول الطعام مجانا، إلا أنه فوجئ بالمجني عليه يعترضه.