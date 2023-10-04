محمد الجلاهمة



احتجز وافد عربي داخل نظارة مخفر شرطة الفروانية عن أمر المباحث، انتظارا للتعليمات الخاصة به، وما إذا كان سيتم إبعاده إلى موطنه مرفق معه تقرير لاتجاره في العملة وهوية شركائه، أم ستتم إحالته إلى النيابة العامة. هذا، وتم التحفظ على 16 ألف دينار عثرت بحوزته.



وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات شرطة النجدة أوقفت وافدا عربيا يعمل لدى أحد المطاعم الشهيرة داخل منطقة الفروانية للتحقق من إثباتاته، إلا أن الوافد بدت عليه علامات الارتباك الشديد، ما دعا رجال النجدة إلى تفتيش دراجته النارية، وبدلا من العثور على أطعمة داخل بوكس الدراجة فوجئوا بمبالغ مالية كبيرة.



وأضاف المصدر: تم اصطحاب الوافد إلى المخفر، وهناك تم حصر المبلغ ليتبين أنه 16 ألف دينار، وبسؤاله عن مصدر هذه الأموال أقر بأنه يقوم بتجميع العملة الكويتية من وافدين من نفس موطنه، ثم يقوم أعضاء شبكة أخرى بتسليم مقابل العملة الكويتية بالعملة العربية، لافتا إلى أنه يشتري العملة الكويتية بزيادة كبيرة عن أسعار مكاتب الصرافة المتعمدة.



وأردف المصدر بالقول: تمت إحالة الوافد إلى المباحث. وهناك أرشد بشكل تفصيلي عن هوية من يتعامل معهم داخل الكويت وشركاؤه داخل موطنه، وقال الوافد أيضا إنه يعمل بهذا النشاط غير الشرعي منذ ما يزيد على عام ويتحصل على نسبة من الأرباح.



وذكر أن الأموال التي يتحصل عليها داخل الكويت يقوم بتحويلها إلى العملة الأميركية وتوريدها إلى شركائه داخل موطنه.