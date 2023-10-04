طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالسماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية «على مدار الساعة» مع إمكانية صلاتهم فيه، بينما قام مستوطنون متطرفون باقتحام البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن بن غفير وجه رسالة إلى أعضاء يمينيين في البرلمان (الكنيست)، وقال فيها إنه «يجب عقد مجلس الوزراء الأمني للنظر في فتح المسجد الأقصى أمام اليهود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع إمكانية العبادة هناك وما إلى ذلك».



وأعرب بن غفير في رسالته، عن أمله في أن «يدعم وزراء حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مجلس الوزراء الأمني، هذه التحركات حتى لو كانوا يعارضون شخصيا زيارة اليهود لجبل الهيكل».



وكان بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مرات عديدة، بما في ذلك 3 مرات منذ توليه منصبه الحالي نهاية 2022، وطالب مرات عديدة بزيادة ساعات الاقتحام للمسجد والسماح للمقتحمين بأداء الصلوات في باحاته.



وعلقت الصحيفة الإسرائيلية على رسالة بن غفير بالقول «لحسن الحظ، إن الوضع القائم في المسجد الأقصى على الأقل في الوقت الحالي ليس في يد بن غفير، وتشير التجارب السابقة إلى أن هذا من غير المرجح أن يتغير».