قدم أبطال منتخبنا الوطني لكرة اليد أداء بطوليا في مواجهة الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 أمام المنتخب القطري على الرغم من خسارته 24-29، ولعبت الخبرة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب القطري دورا كبيرا أمام طموح الأزرق الذي يضم عددا كبيرا من العناصر الشابة.



وستكون أمام أزرق اليد فرصة الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية عندما يلتقي منتخب اليابان غدا الخميس في الحادية عشرة صباحا، بعد ان خسر الكمبيوتر الياباني مواجهة الدور نصف النهائي أمام البحرين 28-30.



من جهته، ذكر لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد يوسف نجم ان أبطال منتخب الكويت لم يدخروا أي جهد من أجل الفوز بالمباراة، وكان الأزرق متقدما اغلب فترات المباراة ولكن بسبب بعض الأخطاء الفنية وقلة خبرة اللاعبين لكونهم من الشباب منحت الفوز للمنتخب القطري.



الإسكواش وألعاب القوى



وتوقف مشوار لاعب منتخبنا الوطني للاسكواش عبدالله المزين في مسابقة الفردي عند الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الماليزي إين ياو 0-3، كما أنهت لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى أمل الرومي مشاركتها في تصفيات سباق 800م بحصولها على المركز الرابع بزمن قدره 2:13.20د، وحصل إبراهيم الظفيري على المركز السابع في سباق 800م محققا زمنا قدره 1:49.05د، وجاءت لاعبة الدراجات الهوائية لطيفة الياسين بمشاركتها في سباق فردي ضد الساعة في المركز الـ14 بزمن قدره 2:13.20، وحصل المتسابق ناصر بورجيب على المركز الـ23 في مسابقة التسلق السريع، وتنتظره مشاركة أخرى في «التسلق الموجه» غدا الخميس.



إلى ذلك، انطلقت تدريبات منتخبنا الوطني للجوجيتسو أمس استعدادا لانطلاق مشاركة اللاعبين في الدورة، ويتكون فريق الجوجيتسو من ناصر عبدالكريم ويوسف الدوسري ومحمد علي وفهد المري وعلي حسن، وسيخوضون منافساتهم على 3 أيام متتالية اعتبارا من الغد.



الاحتفاء باليوحة



هذا، وقد احتفت البعثة الرياضية الكويتية في القرية الرياضية، تقدمتهم مديرة البعثة فاطمة حيات وعدد من اللاعبين والإداريين، بالبطل يعقوب اليوحة بعد فوزه بالميدالية الذهبية في سباق 110م حواجز، كما قام نائب مدير الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله بزيارة لمقر البعثة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعة الكويت، مثمنا الجهود المبذولة لراحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.



كما حرص قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي مشعل الشمالي على زيارة مقر البعثة الكويتية في القرية الرياضية، والتقى بمدير البعثة فاطمة حيات وعدد من اللاعبين والإداريين، حيث أشاد بالجهود المبذولة من الجميع والمستويات التي يقدمها أبطال وبطلات الكويت في مختلف الألعاب.



منافسات اليوم



وتنطلق منافسات الفروسية عندما يبدأ الفرسان علي الخرافي وعبدالرحمن الفزيع وعبدالله العوضي وعناز العناز منافسات قفز الحواجز في الرابعة فجرا، كما تسعى لاعبتا الدراجات الهوائية لطيفة الياسين وطيبة العصفور إلى تحقيق نتيجة جيدة في سباق الطريق العام لفردي السيدات والذي سيبدأ في الخامسة فجرا.



ويتطلع لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى عبدالرحمن العازمي إلى المنافسة على إحدى الميداليات الملونة في مسابقة رمي الرمح عند الساعة الثانية ظهرا.