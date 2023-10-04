هادي العنزي



تجاوز فريق سلة الكويت العقبة الأولى في سعيه للحفاظ على لقب البطولة العربية للأندية، وذلك بالفوز على نظيره المحرق البحريني 82-61 أمس الأول ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة الأندية العربية الـ 35 التي يستضيفها نادي قطر القطري بمشاركة 18 ناديا عربيا وتختتم منافساتها 12 الجاري.



وتقام اليوم 4 مباريات، ضمن منافسات اليوم الرابع للدوري التمهيدي، حيث يصطدم نادي قطر القطري بالكويت حامل اللقب العربي في الـ 6:30 مساء لمصلحة المجموعة الأولى، على صالة نادي الريان، ويسبقها في الـ 4 عصرا لقاء يجمع المحرق البحريني وخدمات البريج الفلسطيني ضمن ذات المجموعة، وفي صالة نادي الغرافة، يلعب الأهلي المصري مع نظيره مجد طنجة المغربي في الـ 6:30 مساء ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتسبقها مباراة تجمع بيروت اللبناني مع الاتحاد الليبي في الـ 4 عصرا. وجاءت المواجهة بين بطل العرب والمحرق متكافئة في نصفها الأول، حيث تعادلا



بـ 20 نقطة لكل منهما في الربع الأول، وتقدم الكويت بفارق 5 نقاط مع نهاية الربع الثاني (38-33)، ووسع الفارق إلى 8 نقاط في الربع الثالث (56-48)، وبسط «العميد» سيطرته في الربع الأخير ورفع الفارق إلى 21 نقطة



(82-61)، وتألق أغلب لاعبي الكويت وفي مقدمتهم المحترف الجزائري محمد حراث، وأليكس الغيص، وتركي الشمري، والأخوان حمد عدنان، والهاييتي كادي لالان.



وشهدت الجولة الثانية، فوز الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية على الاتحاد الليبي 65-55، والسيب العماني على قطر القطري 75-58، كما تغلب دجلة الجامعة العراقي على مجد طنجة المغربي 95-74، وسلا المغربي على وحدة صنعاء اليمني 96-64، والاتحاد السكندري المصري على الاتحاد الجزائري 89-53.