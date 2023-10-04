يحيى حميدان



حقق نادي الكويت فوزا صعبا على ضيفه الوحدات الأردني 2-1 مساء أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



ورفع «الأبيض» رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، فيما بقي الفريق الأردني على رصيده السابق بـ 3 نقاط.



طغى الحذر على مجريات الشوط الأول، وشهدت منطقة العمليات الكثير من حالات الاحتكاك لفرض سيطرة كل طرف على الآخر، قبل أن يستحوذ الكويت على الكرة بشكل واضح، وهدد مهاجم «الأبيض» مرمى الوحدات بكرة رأسية بعد تمريرة مميزة من أحمد الزنكي، إلا أن كرة الخنيسي مرت فوق المرمى (11).



وبعد ربع ساعة خالية من الفرص، أطلق لاعب الوحدات محمود شوكت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ومرت كرته بجانب القائم الأيمن للحارس «الكويتاوي» سعود الحوشان (26).



ومن كرة ثابتة نفذها فيصل زايد وارتطمت بحائط الصد، خطف الخنيسي هدف السبق للكويت بذكاء (42).



وفي الشوط الثاني دخل الوحدات برغبة واضحة في التعديل وضغط لاعبوه على الكويت في مناطقه الخلفية، واستطاع مهند أبوطه أن يعادل النتيجة للفريق الأردني بعدما توغل في عمق الدفاع «الكويتاوي» (52).



وحاول وسط الكويت السيطرة على الكرة والحد من انطلاقات جناح الوحدات العاجي سيدريك هنري، الذي هدد دفاع «الأبيض» في أكثر من مناسبة.



وعاد الكويت للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ياسين الخنيسي من ركلة جزاء احتسبها الحكم الطاجيكي ناصرولو كبيروف (75).