مبارك الخالدي



قال أمين السر العام الناطق الرسمي بالنادي العربي فؤاد المزيدي إن الأخضر لعب بشكل جيد أمام النجمة اللبناني أول من امس ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي، لكن جانبه حسن التوفيق في التسجيل.



وأضاف في تصريح عقب المباراة ان العربي أدى مباراة بالشكل المطلوب كما فعل في ظهوره الاول في الجولة الاولى أمام الزوراء في البصرة، والفارق انه هناك تم تسجيل هدفين وهنا أمام النجمة لم نوفق في التسجيل، مشيرا الى أن الأخضر سيطر على المباراة في شوطها الثاني ولعب في منتصف ملعب المنافس، لكن لم تكتمل اللمسة الأخيرة.



ولفت المزيدي الى أن العربي يمتلك دكة بدلاء قوية و«نثق بها كما بقية اللاعبين لكن يبقى غياب سلطان العنزي وسلمان العوضي مؤثرا في مشاركتنا الآسيوية».



وعن المواجهة المقبلة أمام القادسية السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لدوري زين الممتاز قال: إننا ننظر لها بأهمية خاصة، والعربي جاهز لخوض المباراة، ونتمنى أن تظهر كعادتها بشكل يليق بجماهير الكرة الكويتية.



من جانبه، قال رئيس نادي النجمة مازن الزعني: إننا لعبنا بشكل ممتاز ورائع وأدينا مباراة طيبة أمام العربي قياسا على كونها أول مشاركة لنا في البطولة الآسيوية، وسنكون في شكل افضل في مباراة الاياب، لافتا الى أن النجمة كجهاز فني وإداري سيتعلم من الأخطاء في المباريات المقبلة.