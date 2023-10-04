تنطلق بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات اليوم بمجمع نادي البولينغ الكويتي والتي تستمر منافساتها حتى 15 من الجاري بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات.



وتشهد البطولة في منافسات الرجال مشاركة منتخبات كوريا وسنغافورة وهونج كونج ومكاو وقطر والسعودية والفلبين والصين وأوزبكستان وكازاخستان والامارات وعمان وايران والأردن وماليزيا والتشيك والدنمارك وألمانيا وليتوانيا وكولومبيا وكندا ومصر اضافة للكويت، فيما يشارك في منافسات فئة السيدات منتخبات كوريا وسنغافورة والسعودية والفلبين والصين وكازاخستان وماليزيا والدنمارك وألمانيا وكولومبيا وكندا إضافة إلى الكويت.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد إن اللجنة المنظمة للبطولة التي يرأسها في أتم الجاهزية لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي، اذ بات مجمع النادي في أبهى حلة لاستقبال أبطال وبطلات العالم باللعبة، مضيفا أن المنتخبات المشاركة وصلت للبلاد تباعا وبدأت التدريب في صالات المجمع استعدادا لبدء منافسات البطولة التي من المتوقع أن تشهد قوة وتنافسية كبيرة في ظل تواجد أبرز لاعبي ولاعبات العالم في اللعبة.



وأشار إلى أن تنظيم هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير بالكويت من شأنه أن يضع رياضة البولينغ الكويتية على خارطة العالم الرياضية، فضلا عن دوره في إبراز الوجه الحضاري للكويت، لاسيما ان قنوات عالمية ووسائل إعلام من مختلف قارات العالم ستنقل فعاليات البطولة، موضحا أن لاعبي ولاعبات المنتخب الكويتي جاهزون لخوض غمار البطولة، اذ أكملوا استعداداتهم لتقديم أفضل مستوى لهم، معتبرا أن مشاركتهم في مونديال البولينغ سيسهم في إكسابهم خبرات مهمة، لاسيما أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين واللاعبات الواعدين.