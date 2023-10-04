كشفت مواقع إخبارية أن نجم فريق إنتر ميامي، ليونيل ميسي، أعلن عن دعمه لجمعية «رير إمباكت فاند» للصحة النفسية التي أسستها نجمة الپوپ سيلينا غوميز.



وقال موقع «هولا» ومواقع أخرى، إن النجم الكروي تبرع بقميصه مع فريق الأرجنتين موقعا من قبله لبيعه ضمن مزاد علني يعود ريعه إلى الجمعية، ومن المتوقع حضوره المزاد شخصيا.



وفي حين رجحت بعض المصادر أن يكون اهتمام ميسي بالحدث مرتبطا بدعمه لهدف الجمعية الأساسي الذي يتمثل في متابعة جميع الأزمات المرتبطة بالصحة النفسية، أشارت مصادر أخرى إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديره لسيلينا، بعدما كانت من أوائل الحاضرين في مباراته ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، بين لوس أنجيليس وإنتر ميامي.



وقال مصدر مطلع للموقع: «يبدو أن ميسي أقام صداقات جديدة منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، إذ بدأ ينشئ علاقات مع مجموعة من المشاهير».