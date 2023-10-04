عبرت صفوة نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، عن نيتها المشاركة في أولمبياد باريس الصيف المقبل، مشكلين نواة «فريق أحلام» جديد بقيادة «الملك» ليبرون جيمس، لتكون الولايات المتحدة مرشحة نارية لنيل ذهبية كرة السلة لدى الرجال للمرة الخامسة تواليا.



بدأت المقارنات مع فريق الأحلام «الأصلي» الذي قاده مايكل جوردان وماجيك جونسون في أولمبياد برشلونة 1992.



قال ستيفن كوري (35 عاما) موزع غولدن ستايت ووريرز، المتوج أربع مرات بلقب أن بي ايه «ناقشت هذه الفكرة مع المقربين مني، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، أنوي التواجد، هذا الشيء الوحيد الذي لم أقم به».



توالى إعلان النوايا للمشاركة مع منتخب السلة الأميركي، بينما عقدت معظم الأندية ندواتها الإعلامية التقليدية في مختلف أنحاء البلاد.



أضاف كوري، صاحب الرقم القياسي في عدد الثلاثيات في تاريخ الدوري «أرى فرصة لفريق الولايات المتحدة لإعادة تأكيد هيمنته الدولية».



وأخفق المنتخب الأميركي في بطولة العالم الأخيرة، مكتفيا بالمركز الرابع من دون نجوم الصف الأول في دوري المحترفين.



مع اقتراب نهاية مسيرته الأسطورية، أعاد ليبرون جيمس (38 عاما) تأكيد نواياه بالمشاركة، وطمأن حيال لياقته البدنية بعد موسم مرهق في الدوري.



بعد تواجده في تشكيلات 2012 و2016 ثم 2021، قال المخضرم كيفن دورانت، جناح فينيكس صنز والراغب في حصد ذهبية رابعة قياسية للاعب أميركي «سأشارك في الألعاب الأولمبية العام المقبل».



توالت الأسماء الرنانة المهتمة بالمشاركة على غرار كواهي لينارد، ديفن بوكر، جايلن براون، دونوفان ميتشل، بام أديبايو، ديمار ديروزان، برادلي بيل، بروك لوبيز، كريس ميدلتون، جوليوس راندل أو حتى أنتوني ديفيس زميل ليبرون في ليكرز، ما يرسم معالم تشكيلة مرعبة على الأراضي الباريسية الصيف المقبل، علما أن كايري إيرفينغ ودرايموند غرين أبديا الاهتمام سابقا بالمشاركة.