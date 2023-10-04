بيروت - خلدون قواص



رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل ان مواصفات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تنطبق على مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان الذي وصفه بالرجل الوطني المعتدل المسامح والمتسامح مع الجميع.



كلام الوزير السابق شربل جاء بعد لقائه المفتي دريان الذي استقبل أيضا وزير الداخلية السابق محمد فهمي الذي تمنى على القوى السياسية كافة وعلى الكتل النيابية تلقف دعوة سماحته لانتخاب رئيس الجمهورية.



واصدر مفتي لبنان رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان القرار رقم 83م/2023، عين بموجبه ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، لاسيما الفقرة (ج) من المادة 42 منه، وهم: رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا د.الشيخ محمد أحمد عساف، مفتي طرابلس الشيخ محمد محمد طارق إمام، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، النقيب المحامي محمد خالد المراد، القاضي إياد محمود بردان، د.محمود شحاذي صميلي، المحامي أحمد رضوان وهبة، وكامل إبراهيم دمياطي.