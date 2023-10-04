بدأت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 12 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بمشاركة وفود من 18 دولة عربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من بينها الكويت.



وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية بهجت أبوالنصر في تصريح صحافي ان الاجتماع يناقش خلال ثلاثة أيام «السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» من واقع ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء.



واضاف أبوالنصر ان الاجتماع سيعرض نتائج ورشة العمل المشتركة التي عقدت بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص وبعض أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.



وأشار إلى ان ورشة العمل تهدف إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



وأوضح انه سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي.



وذكر أبوالنصر انه تم الانتهاء من مراجعة ما يقارب 90% من الأحكام العامة وستتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.