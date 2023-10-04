عبدالكريم العبدالله



بدأت وزارة الصحة في استقبال طلبات «النقل» الخاصة بموظفي الوزارة بناء على قرار وزير الصحة د.أحمد العوضي الذي يقضي بأن تكون حركة التنقلات لكل موظفي الوزارة مرتين في كل عام ميلادي، وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.



وطلبت الوزارة من الموظفين الراغبين في النقل «أن يقدموا طلباتهم على النموذج المعتمد».



واشترطت الوزارة أن يكون تقديم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل «المنقول منها والمنقول إليها»، وموافقة الوكيل المساعد المختص.



كما دعت إلى أن يتم رفع الطلبات خلال الـ 15 يوما الأولى من أبريل أو أكتوبر، ولا تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد تلك المواعيد، واستثنت الضوابط من مواعيد النقل حالات النقل التي تتم لأسباب صحية، علما أن الطلبات المستوفاة ترفع إلى جهاز الشؤون الإدارية لإعداد القرار اللازم لإصداره وفق القرارات المنظمة لذلك.



وذكرت مصادر صحية لـ «الأنباء»، أن الوزارة ستقوم بالبت في الطلبات حسب حاجة العمل، وبما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها أو إليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة.



وأشارت المصادر إلى انه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وتحديد مدى الاستفادة من الموظف طالب النقل للجهة المنقول إليها على ضوء مسماه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.