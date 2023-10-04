طالب رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د.عصام الصالح، وزارة الصحة، بإعادة النظر في "العقوبات" التي تقع على المنشآت الصحية الأهلية المخالفة للوائح وقوانين "الإعلان"والمخالفات الإدارية الأخرى.

واقترح د.الصالح أن يتم التدرج في وضع العقوبات ، بحيث يتم إصدار "إنذار" أولي أو إجراء "تحقيق إداري" على المخالفة قبل إصدار العقوبة الأخيرة بالإغلاق لمنح فرصة للمنشأة لمعالجة المخالفة أو الخطأ ،

وأفاد بأن هذا المقترح سيطوّر وينظم العمل ويوفر المناخ الطبي الملائم للاستثمار بالقطاع الأهلي وتقديم الخدمات الصحية.