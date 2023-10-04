وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، قال في مقدمته، إنه في شهر يونيو الماضي توفى شاب في العشرين من عمره أثر غرقه في حمام سباحة تابع لشركة البترول الوطنية، وحتى الآن لم يصدر عن الشركة أي بيان عن إجراء تحقيق في هذا الموضوع، أو اتخاذ أي إجراء من الشركة.

وعليه يرجى إفادتي بالآتي:

- هل قامت الشركة بإجراءات والتحقيق عن ملابسات حادثة؟ وفي حال إجراء التحقيق يرجى تزويدي بنتائجه.

- نما إلى علمنا بأنه لا يوجد أي تسجيل للحادث عبر الكاميرات الأمنية الموجودة بحمام السباحة، كما أن المنقذين لم يكونوا متواجدين وقت الحادث، يرجى بيان بالأسباب.

- ماهي الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي مثل هذه الحادثة المؤلمة مستقبلاً؟