وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجى تزويدنا بالهيكل التنظيمي الحالي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات متضمنا وحداته التنظيمية.

2- هلً تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد للهيئة مع وحداته التنظيمية ؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدنا بالتالي:

-بصورة من الهيكل التنظيمي الجديد والقديم.

-اسباب التعديلات والتغييرات التي طبقت على الهيكل التنظيمي الجديد.

-قرار تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي الجديد.

-الاسماء والمسميات والسيرة الذاتية لأعضاء اللجنة ومحاضر الاجتماعات.