عبدالكريم العبدالله

اجتمع مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي مع الرئيس الفخري للجمعية الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح، لمناقشة أهم المستجدات والمطالبات والقضايا التي تهم المهنة ومنتسبيها.

وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، إنه تم مناقشة مطالبات الجمعية المستحقة ، والتي تهدف إلى رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وممتهنيها أسوة بدول الجوار والنظام العالمي للمهنة، منها "التصنيف الوظيفي" للمهنة و "الجمع في العمل بين القطاعين" الحكومي والأهلي.

وبينت الخميس أن الرئيس الفخري للجمعية وجهنا مشكوراً بتوجيهات سيتم تطبيقها والعمل على تحقيقها بما فيه مصلحة للجمعية ومنتسبيها.