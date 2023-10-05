فاز المنتخب الوطني للكريكت اليوم الأربعاء على نظيره منتخب المالديف بنتيجة 84 ركضة مقابل 83 ضمن التصفيات الآسيوية الأولى التي تستضيفها الدوحة المؤهلة لكأس العالم للكريكت في الولايات المتحدة 2024.



وحقق المنتخب الوطني الفوز الرابع له ضمن هذه التصفيات ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط بعد تحقيقه فوزين متتاليين ضد المنتخبين القطري والمالديفي، قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي وينتصر على المنتخب القطري مرة أخرى.



وسيلعب المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي غدا الخميس في مباراة «مهمة» يتأهل الفائز منها إلى المرحلة الثانية من التصفيات التي تستضيفها نيبال في نوفمبر المقبل.



وتقام التصفيات الآسيوية بنظام الدوري، حيث يلعب كل منتخب مباراتين مع الفرق الأخرى المشاركة بمجموع ست مباريات يتحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، ويتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات في نيبال الفريق الأكثر حصولا على النقاط.



وانطلقت التصفيات على ملاعب المدينة الآسيوية في الدوحة 28 الشهر الماضي، وتختتم غدا الخميس بمشاركة منتخبات الكويت وقطر والسعودية والمالديف.