كشف أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» نجم الأهلي عن وصوله لصيغة اتفاق مع المحامي الدولي لنادي الزمالك بخصوص الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح النادي الأبيض، اذ أفادت مصادر مقربة من إدارة الزمالك أن محامي كهربا عرض على اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي دفع الغرامة البالغة 2 مليون دولار فقط دون سداد الفوائد البنكية التي تبلغ حوالي 300 ألف دولار.



وتميل إدارة الزمالك للموافقة على العرض ولكن الأمر سيتم تأجيله لحين انتخاب المجلس الجديد للقلعة البيضاء في 20 أكتوبر.



من ناحية أخرى، طالبت إدارة النادي الإسماعيلي الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار إقامة مباريات الفريق أمام الأهلي خارج مدينة الإسماعيلية، حيث صرح المتحدث الرسمي للدراويش أحمد سليمان: «خاطبنا الجهات الأمنية بخصوص إقامة مباريات الأهلي في ستاد الإسماعيلية خاصة في ظل الوعي الجماهيري الكبير والاستقرار الأمني».



وتابع سليمان: «لابد أن تتم دراسة هذا الأمر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك من أجل زيادة القيمة التسويقية للدوري المصري».



ويستعد «الدراويش» لمواجهة الأهلي الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز في ظل غياب الحارس الأساسي أحمد عادل عبدالمنعم الذي أصيب خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بشرخ في وجه القدم، كما يغيب أيضا كل من محمد بحيري الذي خضع لجراحة الرباط الصليبي، وكذلك عبدالله محمد ومحمد بيومي للإصابة.



هذا، ويلتقي اليوم الخميس في الرابعة عصرا فريقا زد وبلدية المحلة في افتتاح الجولة الثالثة من منافسات دوري «النيل»، فيما يستضيف سموحة في السابعة مساء المقاولون العرب.