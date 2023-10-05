الاستدامة على رأس أولوياتنا.. والتصميم الداخلي المستدام هو المتوافق مع البيئة بكل أركانها



ندى أبو نصر



أكد الرئيس التنفيذي لـ«ايكيا الحميضي» في الكويت والأردن والمغرب مارينو ماغانتو ان «ايكيا» أطلقت حملة «خلك قد الحوسة» في خضم التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع التكلفة المعيشية والتضخم العالمي، مبينا ان «إيكيا» تبقى دائما ملتزمة بالوقوف إلى جانب الناس من خلال تخفيض أسعار آلاف الحلول التي توفرها للمحافظة على إبقاء أسعارها في متناول الجميع، وهذا الذي يبقى على رأس أولوياتنا.



وقال مارينو ماغانتو في لقاء مع «الأنباء»: بذلنا جهدا كبيرا حتى استطعنا أن نخفض أسعار آلاف الحلول التي لدينا لمنح الأشخاص العديد من الإمكانات الجديدة لتنظيم منازلهم بشكل أفضل، وجميعنا نعرف ان منازلنا في كثير من الاحيان يكون بها فوضى و«كركبة»، ولهذا استطاعت «إيكيا» التعامل مع كل المشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية، بفضل آلاف الحلول التي وفرتها لتساعد الناس حول تنظيم حياتهم وفقا لميزانياتهم، وأذواقهم، واحتياجاتهم الخاصة، والمساحة المتوافرة لديهم.



وأضاف: كان ذلك تحديا لنا ونظرا لجميع التحديات خلال هذا العام حاولنا ان نستثمر اكثر في الاسعار وركزنا على المنتجات المفضلة والتي تتضمن الخزانات التي تحل اغلب المشاكل في كل منزل وبأسعار مخفضة ومدروسة تناسب الجميع وبنفس الجودة والمتانة التي لا تساوم عليها «ايكيا».



وتابع ماغانتو: انطلقنا من 3 مراحل مختلفة، والمرحلة الاولى كانت قبل «كوفيد-19» والتي كنا نمارس فيها الحياة بشكل طبيعي، وبعدها اتت مرحلة «كوفيد-19» والتي واجهنا فيها الكثير من التحديات في المنزل والتي لم تكن اولويتنا وفترة ما بعد الجائحة والتي اصبح العمل متوازنا ما بين مكان العمل والمنزل، وهذا جعلنا نطرح الكثير من الحلول؛ لأن هذه التجربة علمتنا كيف نستطيع أن نستفيد من منازلنا في العديد من الأنشطة المختلفة التي نقوم بها، وفي سماعنا لاحتياجات الناس وحلول التخزين التي هم بحاجة لها استطعنا ان نحدد ما يريده العميل لتقديم له الحلول متكاملة وبأسعار مناسبة.



وزاد: لأن مبدأ «ايكيا» ان المنزل الأفضل يجب أن يكون عمليا ويشعرك دائما بالرضا، وبالطبع يجب أن يكون جميلا كذلك؛ لأن المنزل دائما مركز محوري للجميع، ونستطيع دائما التجديد بالحلول الصغيرة التي تحدث فرقا كبيرا، وبالنسبة لتشكيلة المنتجات فهي عالمية ونلتزم بذلك من 60 الى 70% بها ولكن دائما هناك جزء نخصصه للذوق الكويتي ليلبي احتياجاتهم، و«خليك قد الحوسة» حملة محلية وليست عالمية استهدفنا فيها السوق الكويتي واحتياجاته بالتعاون مع زملائنا في منطقة الخليج وسوف تستمر لمدة عام.



وذكر ان استراتيجية الاستدامة على رأس أولوياتنا و«ايكيا» تركز من خلال استراتيجيتها على ثلاث نقاط وهي الحياة الصحية والمستدامة، والدورة الكاملة والتحلي بالإيجابية تجاه المناخ والانصاف، ونفتخر بأن موقعنا في الصباحية حاصل على شهادة «ليد» لالتزامنا بمعايير العمار والتصميم، كما اننا نعمل مع منظمات ومشاريع صغيرة ومتوسطة ونهدف إلى ان نوفر طريقة اكثر استدامة داخل المنزل، فالتصميم الداخلي المستدام هو المتوافق مع البيئة بكل أركانها، وندعو إلى التصميم المستدام؛ لأنه دعوة إلى بيئة أفضل وتعامل مع الموارد الطبيعية لاستخدامها سواء في الوقت الحاضر أو المستقبلي.



ولفت إلى ان «ايكيا» كان لها منذ الأزل ارتباط وثيق مع الصنوبر، وكانت لدينا مصانع في پولندا والسويد لكثرة اشجار الصنوبر في هذه المناطق، مبينا ان من مميزات خشب الصنوبر أن شكله الجميل وهو غير معالج ومن السهل معالجته بالألوان ولكن مع مرور الوقت ادخلنا منتجات جديدة وانواع خشب جديدة، ونركز على استراتيجية الاستدامة ونسعى دائما إلى ان نستخدم اخشابنا من مصادر حاصلة على اعتماد مجلس المنظمة للحصول على الاشجار بطريقة مسؤولة ومستدامة، واكتشفنا تقنيات جديدة كالمطابخ المصنوعة من مواد شبيهة بالخشب.



وحول الخطط المستقبلية للتوسع في الكويت، قال: هدفنا خلال المرحلة الحالية استكشاف ودراسة المنطقة الشمالية، ونعدكم دائما بتوفير تجارب تسوق جديدة ومثيرة.