أبرار الغانم: فعاليات البرنامج عقدت خلال الفترة من 6 أغسطس إلى 14 سبتمبر الماضيين



عبدالله الراكان



اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أول من أمس برنامج «التدريب الصحفي الصيفي لطلبة جامعة الكويت» والذي يهدف إلى تأهيلهم لسوق العمل الإعلامي، حيث تم تكريم مجتازي البرنامج ومنحهم شهادات ومكافآت مالية.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لقطاع التحرير في «كونا» عصام الغانم إن البرنامج يأتي إيمانا بمسؤولية «كونا» المجتمعية لتأهيل الشباب في مجال العمل الصحافي.



وأضاف الغانم: منذ انطلاق البرنامج عام 2014 لم يتوقف إلا خلال جائحة «كورونا»، مشيرا إلى أن ما يميز الدورة الحالية الثامنة وسابقتها هو استخدام التكنولوجيا المتطورة التي أصبحت ذات أهمية في العمل الصحافي والتدريب الإعلامي، مبينا أن من أهم مقومات العمل الصحفي التحقق من مصداقية الخبر ونشره بموضوعية بجميع وسائل الإعلام سواء التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تحري الدقة في نشر تلك الأخبار ومراعاة السرعة المطلوبة لإيصالها.



وتقدم نيابة عن مدير عام «كونا» د.فاطمة السالم وجميع العاملين في الوكالة بالتهنئة للطلبة الخريجين ودوام التوفيق والنجاح لهم في حياتهم العلمية والعملية لاسيما في المجال الإعلامي.



من جهتها، قالت مديرة المركز أبرار الغانم إن برنامج التدريب عقد في الفترة ما بين 6 أغسطس و14 سبتمبر الماضيين ويندرج ضمن موسم التدريب 2023-2024، موضحة أن البرنامج يعتبر برنامجا مطورا لبرنامج التدريب السابع لتأهيل الطلبة الجامعيين الذي تنظمه الوكالة سنويا بالتعاون مع جامعة الكويت بعد إضافة دورة تدريب تخصصية باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتخصص التصميم الغرافيكي إلى جانب فتح الباب لجميع الجامعات للمشاركة فيه.



وذكرت أبرار الغانم أن البرنامج بدأ بعقد دورة اللغتين الإنجليزية والفرنسية خلال الفترة من 6 و24 أغسطس الماضي فيما بدأت دورة اللغة العربية 27 أغسطس واستمرت حتى 14 سبتمبر الماضي وشارك فيهما الطلبة نظريا بورشتي عمل تدريبيتين استمرت كل منها أسبوعا لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في كتابة الخبر الصحفي بلغة سليمة.



ولفتت إلى أن المتدربين انتقلوا بعدها إلى برنامج عملي في قطاع التحرير لتطبيق المهارات المكتسبة تخللته تدريبات وزيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات والهيئات للاطلاع على أسس كتابة الخبر الصحفي وأنواعه ومصادره.



بدورها، ألقت الطالبة سارة رمضان كلمة نيابة عن الطلبة المشاركين قالت فيها إن برنامج «كونا» للتدريب الصحافي أكسبنا مهارات خاصة في المجال الصحافي، لاسيما ان التدريب لم يقتصر على العمل فقط داخل الوكالة بل تضمن زيارات ميدانية أثرت ووسعت مداركنا.



وأضافت رمضان ان العمل في «كونا» كان زاخرا بالمعرفة بهدف تطوير قدراتنا ومهاراتنا في كتابة الخبر الصحافي، معربة عن الشكر لفريق العمل.