حافظ إيلون ماسك، المدير التنفيذي لـ «تسلا» و«سبيس إكس»، على صدارة قائمة «فوربس» لأثرياء الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، مع ثروة قدرها 251 مليار دولار، أي أعلى بنحو 90 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني «جيف بيزوس».



وارتفعت ثروة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار هذا العام لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.9 تريليون دولار.



وأضاف «لاري إليسون» 57 مليار دولار إلى ثروته مع ارتفاع سهم شركته للبرمجيات «أوراكل» بنسبة 69%، ليرتفع ترتيبه إلى المركز الثالث.



هذا، وغادرت «ماكنزي سكوت» - الزوجة السابقة لـ «جيف بيزوس» - قائمة أغنى عشرين شخصا في الولايات المتحدة لتهبط للمركز الـ 21، مع تراجع ثروتها بمقدار 600 مليون دولار منذ العام الماضي رغم ارتفاع سهم «أمازون» 8%.



وأصبح «مايكل جوردن» نجم الدوري الأميركي للمحترفين أول رياضي محترف ينضم لقائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة، بثروة قدرها 3 مليارات دولار.



ولم يعد الرئيس الأميركي السابق «دونالد ترامب» ضمن قائمة «فوربس 400» لأغنى الأشخاص في الولايات المتحدة، إذ تقدر ثروته حاليا عند 2.6 مليار دولار، بانخفاض 600 مليون دولار عن العام الماضي.