قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس إن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام المربع الأمني في وزارة الداخلية التركية في أنقرة دخلا تركيا عبر سورية وتدربا هناك.



وفي إطار الرد التركي، قال فيدان إن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسورية يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة امتدادا للحزب، هي أهداف عسكرية مشروعة.



وأضاف «نوصي أي أطراف ثالثة بالابتعاد عن المنشآت التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. رد قواتنا المسلحة على الهجوم سيكون دقيقا للغاية».



وفي السياق ذاته، أعلنت الاستخبارات التركية تحيد عضو من الـ«بي كي كي» قالت إنه من «أحد مخططي الهجوم الإرهابي» الذي وقع بشارع الاستقلال بإسطنبول العام الفائت وأودى بحياة 6 أشخاص.



وكشفت وسائل اعلام تركية أنه يدعى «نابو كله خيري» وتم استهدافه في مدينة الحسكة شمال شرق سورية.