سالم الهندي: مسيرة «أم حنين» حافلة بالإنجازات المشتركة مع «روتانا»

وقّعنا عقداً جديداً لثلاث سنوات وإنتاج ثلاثة ألبومات إضافة لإدارة أعمالها



عبدالحميد الخطيب



شهدت العاصمة السعودية (الرياض)، مساء أمس الاول، حفل إطلاق ألبوم «الأرض» لـ «القيثارة» نوال الكويتية، وتوقيع عقدها الجديد مع شركة «روتانا»، بحضور سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ«روتانا ميوزك جروب»، وحشد من الإعلاميين والضيوف والجمهور.



استهل الحفل بعرض فيلم وثائقي عن مشوار نوال المهني الناجح، ومن ثم أكد الهندي في حديثه للحضور ان مسيرة «ام حنين» حافلة بالإنجازات المشتركة مع «روتانا»، وقال: علاقتنا مع الفنانة نوال ممتدة منذ عام 1995، ما يقارب 30 سنة، تخللتها مجموعة كبيرة من الاعمال، نحو 11 ألبوما، هذا غير عدد من الأغاني «السينغل»، وقد وقعنا معها عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات قادمة سيتم خلالها إنتاج ثلاثة ألبومات، إضافة إلى إدارة الأعمال.



من جانبها، قالت نوال: سعيدة بتوقيع عقد جديد مع «روتانا»، فهي بيتي اللي أنا متعودة عليه، أعطيهم فني وهم يهتمون بي، وأتمنى أن نقدم الأفضل دائما، اما (أبو فواز) فهو «عرابي، ومالي غنى عنه، وسندنا اليوم»، موجهة التحية الى كل من شارك في ألبوم «الارض» الذي وصفته بـ«التحفة»، واستطردت: الجميع اشتغل على الألبوم بصدق وحب «والكل اعطى من قلبه»، من شعراء وملحنين وموزعين ومهندسي صوت، وطلعنا بهذه النتيجة المتميزة.



وتابعت نوال: اخترت الاغنيات بعناية شديدة لتناسب كافة الأذواق، كاشفة عن انه كان من المقرر ان يتم طرح الألبوم في عيد ميلاد ابنتها «حنين» لكن تأخر تنفيذ بعض الاغنيات حال دون ذلك، وتم طرحه 30 سبتمبر الماضي، نافية أن يكون تزامن طرح الفنانة أصالة لألبومها الجديد في نفس التوقيت قد سبب لها قلقا، وقالت: السوق مفتوح للجميع، ولكل مطرب جمهوره الخاص، مشيرة الى أنها استمعت الى ألبوم أصالة وأعجبها ووجهت لها تهنئة، كما أن أصالة باركت لها على ألبوم «الأرض».