رفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضية بعد إيقافه بزعم «التأثير» على انتخاب شقيقه الشيخ د. طلال الفهد لمنصب أولمبي بارز.



وفي يوليو الماضي، تم انتخاب الشيخ د. طلال الفهد رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بأغلبية 24 صوتا مقابل 20 صوتا، وقالت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية إن الشيخ أحمد الفهد كان له «تأثير لا يمكن إنكاره» على الانتخابات التي أجريت في بانكوك.



وأكدت محكمة التحكيم الرياضية أن كلا من الشيخ أحمد الفهد والشيخ د. طلال الفهد رفعا قضايا منفصلة ضد اللجنة الأولمبية الدولية في المحكمة التي يوجد مقرها في سويسرا.