يبدأ اليوم المنتخب الوطني للبولينغ مشواره في بطولة العالم التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 4 حتى 15 اكتوبر الجاري، وسط آمال وتطلعات كبيرة في تحقيق مراكز متقدمة في ظل المنافسة القوية، وكانت المنتخبات المشاركة قد أكملت استعداداتها بعدما أجرت أمس التدريبات النهائية على صالة مجمع البولينغ في أجواء حماسية تؤكد أن البطولة سوف تشهد ندية.



وعبر عدد من اللاعبين واللاعبات والمديرين الفنيين للفرق عن سعادتهم بتواجدهم على أرض الكويت، وما تمتلكه من إمكانات هائلة، وتنظيم متميز سيكون لها بالغ الأثر في نجاح البطولة.



من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للبولينغ فاروق هريدي عن سعادته لتواجده في الكويت التي باتت مقصدا وهدفا للنخبة من اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم، مؤكدا أن استضافة الكويت لبطولة العالم جاءت لتؤكد على مكانتها وجدارتها على تنظيم مثل تلك البطولات التي يسعى للمشاركة فيها الصفوة من اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم.



وأشاد هريدي بحسن الاستقبال وبالتنظيم الرائع والمثالي من قبل القائمين على تنظيم هذه الحدث الرياضي العالمي الذي يعزز تواجد الكويت على خارطة العالم الرياضية.