هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية من نظيره سلا المغربي 66-76 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول، على صالة نادي الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة للرجال، التي تستضيفها الدوحة وتختتم في 12 الجاري. وجاءت مواجهة «الأصفر» و«سلا» متكافئة في أغلب فتراتها، باستثناء الربع الأخير والحاسم، حيث انتهى النصف الأول للمباراة 35-30 لمصلحة الفريق المغربي، وقلص لاعبو «الأصفر» الفارق إلى نقطة واحدة مع نهاية الربع الثالث (52-53)، لكن سارت الأمور بخلاف تطلعات المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ وجهازه المعاون، ليخرج الفريق خاسرا بفارق 10 نقاط، وقدم محسن الموسوي أداء متميزا، وكذلك القادم الجديد راشد الرباح برمياته الثلاثية.



وفي مواجهات أخرى، تغلب الاتحاد السكندري على نظيره دينامو اللبناني 96-89، كما فاز اتحاد الجزائر على الأهلي القطري 83-54، واكتسح الفتح السعودي نظيره وحدة صنعاء اليمني 121-70. هذا، وتنطلق اليوم مواجهات الجولة الثالثة للبطولة بإقامة 6 مواجهات، حيث يلتقي الأهلي القطري مع الاتحاد السكندري المصري في الـ 2 ظهرا، يتبعه لقاء ثان يجمع السيب العماني مع دينامو اللبناني في الـ 4:30 عصرا، لمصلحة المجموعة الثانية، ويجمع ثالث اللقاءات على صالة نادي الغرافة دجلة الجامعة العراقي مع بيروت اللبناني في الـ 7 مساء، كما تقام 3 مباريات على صالة نادي الريان، حيث يواجه مجد طنجة المغربي نظيره الاتحاد الليبي في الـ 2 ظهرا، وسلا المغربي مع الفتح السعودي في الـ 4:30 عصرا، فيما يلعب الكويت حامل اللقب مع خدمات البريج الفلسطيني في الـ 7 مساء.