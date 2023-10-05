12.7 مليار دينار إجمالي صادرات الكويت السلعية خلال 6 أشهر.. مقابل 5.3 مليارات دينار واردات للبلاد

11.6 مليارات دينار صادرات نفطية.. موزعة على 6.1 مليارات للربع الأول و5.5 مليارات في الربع الثاني



أحمد مغربي



بلغ إنفاق الكويتيين على السياحة والسفر بالخارج خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.37 مليار دينار، مسجلا زيادة بنحو 20% مقارنة بمستوى الإنفاق المسجل في النصف الأول من العام الماضي 2022 والبالغ 1.97 مليار دينار.



ووفقا لبيانات ميزان المدفوعات للكويت الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي حصلت عليها «الأنباء»، بلغ إجمالي انفاق الكويتيين على السياحة والسفر خلال الربع الأول من 2023 نحو 1.36 مليار دينار، ونحو 1.01 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي.



وبحسب بيانات «الأنباء» فإن المبالغ التي أنفقها الكويتيون على بند السياحة والسفر خلال النصف الأول من 2023 يعتبر الأعلى خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ تفشي جائحة كورونا في العالم ولجوء الكويت إلى إغلاق مطار الكويت الدولي لمنع تفشي الوباء.



من جهة ثانية، بلغ إجمالي تحويلات العاملين (الوافدين) نحو 2.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023، حيث قام الوافدون بتحويل 1.23 مليار دينار خلال الربع الأول من العام، وما قيمته 1.16 مليار دينار خلال الربع الثاني.



ووفقا لتحويلات العاملين فإنها شهدت انخفاضا بنحو 19% مقارنة بالتحويلات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من 2022 والتي بلغت وقتها 2.97 مليار دينار، ويعود تراجع التحويلات إلى انخفاض أعداد الوافدين في البلاد.



وسجل الحساب الجاري للكويت فائضا بلغ 6.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2023، حيث بلغ الحساب الجاري في الربع الأول من 2023 نحو 3.2 مليارات دينار وفي الربع الثاني سجل 3.7 مليارات دينار.



وسجلت الصادرات السلعية (فوب) خلال الربع الأول من العام الحالي 6.6 مليارات دينار وفي الربع الثاني 6.13 مليارات دينار، ليبلغ إجماليها للنصف الأول من العام الحالي نحو 12.7 مليار دينار، واستحوذت الصادرات النفطية على حصة الأسد من الصادرات السلعية إذ بلغت 6.1 مليارات دينار في الربع الأول ونحو 5.5 مليارات دينار في الربع الثاني، ليبلغ إجمالي الصادرات النفطية في النصف الأول من العام نحو 11.6 مليارات دينار.



وفي المقابل بلغت الواردات السلعية للكويت ما قيمته 5.3 مليارات دينار، موزعة على 2.59 مليار دينار للربع الأول و2.7 مليار دينار للريع الثاني.



ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاسا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصادية الخارجية خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.

271.4 مليون دينار.. إنفاق السياح بالكويت



كشفت البيانات عن أن إنفاق السياح الأجانب في الكويت (الزائرين غير المقيمين) خلال النصف الأول من 2023 نحو 271.4 مليون دينار، وقد بلغ إنفاق السياح بالبلاد خلال الربع الأول من العام 135.8 مليون دينار، وخلال الربع الثاني 135.6 مليون دينار.