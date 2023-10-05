محمود عيسى



توقع تقرير صادر عن شركة إنفينيتي بزنس انسايت أن يصل سوق المعززات الاصطناعية العالمية لإنتاج النفط والغاز إلى 58.2 مليار دولار بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 78.01% خلال الفترة بين عامي 2023 و2030.



ويشير سوق المعززات الاصطناعية لإنتاج النفط والغاز إلى الصناعة العالمية المشاركة في تقديم حلول لرفع كفاءة وتحسين إنتاج الهيدروكربونات من آبار النفط والغاز، وتشمل أنظمة الرفع الاصطناعي مجموعة متنوعة من التقنيات والمعدات المستخدمة لزيادة تدفق مخزونات النفط أو الغاز من مكامنها إلى السطح، خاصة في الآبار التي انخفض فيها ضغط المخزونات الطبيعية بشكل كبير، وتشمل هذه الأنظمة المضخات بأنواعها المختلفة منها الغاطسة الكهربائية والحلزونية القضيبية، وأنظمة رفع وسحب الغاز.. وغيرها.



وقال موقع ديجيتال جورنال الذي نشر التقرير إن شركة انفينيتي بزنس انسايت التي أصدرت التقرير تعتبر احدى شركات الابحاث السوقية المتخصصة بتقديم معلومات عن أبحاث السوق والأعمال في مختلف قطاعات الصناعة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تخصصها في معالجة التحديات التي تتطلب تحليلا متعمقا.



وأشار التقرير الى أن سوق المعززات الاصطناعية يعتبر قطاعا حيويا في صناعة النفط والغاز لأنه يضمن استخراج الهيدروكربونات بكفاءة من الآبار، كما أنه يلعب دورا حاسما في الحفاظ على مستويات الإنتاج أو تعزيزها من خلال تعويض انخفاض ضغط المخزونات في مكامنها، ومع التركيز القوي على الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، فان هذا السوق يوفر مجموعة كبيرة من الحلول والتقنيات المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات المعنية بانتاج النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.



وأورد التقرير أسماء كبريات الشركات في هذه السوق وعلى رأسها شركة شلومبيرغر، جنرال إلكتريك، دوفر كوربوريشن، جي إي (بيكر هيوز)، يذرفورد إنترناشيونال، هاليبرتون، جي جي تيك، ناشيونال أويلويل فاركو، مجموعة بي سي بي، نوفوميت، أكير سولوشنز، أوكسيدنتال بتروليوم، فلوتيك إندستريز، وبوريتس إنترناشيونال.



وينقسم سوق المعززات الاصطناعية لانتاج النفط والغاز حسب النوع من حيث أنواع المضخات، وحسب التطبيق من حيث مواقع الاستخدام في اليابسة او في البحر، وجاء في التقرير انه يتضمن رؤى شاملة وفهما عميقا لمشهد السوق، بما في ذلك الاتجاهات والديناميكيات واللاعبين الرئيسيين، ما يمكن الشركات النفطية من اتخاذ القرارات المستنيرة في الوقت المناسب، كما يساعدها على التخطيط الاستراتيجي بما يوفره من صياغة استراتيجيات فعالة تعتمد على تحليل شامل لاتجاهات السوق والفرص والتحديات.