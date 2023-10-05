منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 إلى الباحثين الـ 3: منجي الباوندي وهو فرنسي تونسي الأصل، ولويس بروس من الولايات المتحدة، وأليكسي إكيموف المولود في روسيا، وهم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.



وكافأت اللجنة العمل على «اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية وتركيبها، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها»، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.



والنقاط الكمومية هي بلورات نانوية شبه موصلة، يتراوح قطرها عادة بين 2 و10 نانومتر.



وتستخدم هذه المكونات الصغيرة جدا المعتمدة في تكنولوجيا النانو، حاليا في نشر الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح «الليد» LED، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام، بحسب بيان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.



وأوضحت الأكاديمية «لقد نجح الفائزون في إنتاج جزيئات صغيرة جدا لدرجة أن خصائصها تحدد من خلال ظواهر كمومية».



وباتت لهذه الجسيمات، التي تسمى النقاط الكمومية، أهمية كبيرة في مجال تكنولوجيا النانو.



وقال منجي الباوندي البالغ 62 عاما، وهو أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام اي تي) مولود في باريس لأبوين من تونس وفرنسا، إنه «مصدوم» و«متشرف» لفوزه بالجائزة، مشيرا إلى أنه لم يطلع على التسريبات بشأن اختياره قبل الإعلان الرسمي.



ويعمل بروس، البالغ 80 عاما، أستاذا بجامعة كولومبيا في نيويورك، فيما يعمل إكيموف، في شركة «نانوكريستلز تكنولوجي»، ومقرها الولايات المتحدة.