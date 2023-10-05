أسامة أبو السعود

‏‎أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القلاف قرارا اداريا رقم ٤٤٨٧/ 2023 بترقية 344 موظفا وموظفة في وزارة العدل بالأقدمية.

وشملت الترقيات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها الموظفين في الديوان العام والتسجيل العقاري والشؤون القضائية.

وجاء في القرار « يرقى بالأقدمية كل من الموظفين الموضحة أسماؤهم بعد إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وفقا لأحكام المادتين (22) (23) من نظام الخدمة المدنية وذلك اعتبارا من 2023/7/1 ويصرف لكل منهم أول مربوط الدرجة المرقى إليها مضافا إليها علاوة من علاواتها الدورية.

أسماء 344 موظفاً تمت ترقيتهم في وزارة العدل بـ «الأقدمية» (PDF)