واصل مان سيتي حامل اللقب انطلاقته المثالية عندما حسم قمة المجموعة السابعة أمام مضيفه وشريكه السابق لايبزيغ الألماني في صالحه 3-1، وأكرم نيوكاسل وفادة ضيفه باريس سان جرمان بفوز كبير 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



في المباراة الأولى، حقق سيتي فوزه الثاني تواليا بفضل تألق مهاجمه البديل الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاري. الذي سجل الهدف الثاني (84) وصنع الثالث للبلجيكي جيريمي دوكو (90+2) بعدما افتتح فيل فودن التسجيل (25)، وأحرز البلجيكي لويس أوبيندا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (48).



وعاد مان سيتي إلى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل 0-1 في كأس الرابطة المحلية عندما خرج خالي الوفاض، ثم أمام ولفرهامبتون 1-2 في الدوري عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية.



وهي المرة الأولى التي يهزم فيها سيتي مرتين متتاليتين منذ يناير الماضي.



وكان الفريقان قد التقيا الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي، ففرض لايبزيغ التعادل على أرضه 1-1 ذهابا قبل أن يتلقى هزيمة مذلة بسباعية نظيفة إيابا في مانشستر، بينها خماسية للمهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند حينها. وكان الفريق الإنجليزي الأعلى كعبا هذه المرة أيضا، وتربع على صدارة ترتيب المجموعة مع ست نقاط أمام شريكه السابق لايبزيغ الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط. وفي المجموعة نفسها، تعادل الجريحان النجم الأحمر بلغراد الصربي مع يونغ بويز السويسري بهدفين لكل منهما.



وأكرم نيوكاسل وفادة ضيفه باريس سان جرمان عندما تغلب عليه 4-1 على ملعب «سانت جيمس بارك» في نيوكاسل ضمن منافسات المجموعة السادسة.



وسجل الباراغوياني ميغل ألميرون (17) ودان بورن (39) وشون لونغستاف (50) والسويسري فابيان شار (90+1) أهداف نيوكاسل، والفرنسي لوكا هرنانديز (56) هدف باريس سان جرمان.



واستغل نيوكاسل خوضه لمباراته الأولى على أرضه في المسابقة القارية العريقة منذ 20 عاما، على أكمل وجه وحقق فوزا مستحقا انتزع به صدارة المجموعة من ضيفه رافعا رصيده إلى أربع نقاط مقابل 3 للأخير.



وهو الفوز الرابع تواليا لنيوكاسل في مختلف المسابقات، فيما تعثر سان جرمان للمرة الثانية بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام كليرمون فيران في الدوري الفرنسي.



وقال مدرب نيوكاسل إيدي هاو: «إنها أمسية رائعة، واللاعبون لم يخيبوا الأمل، كان الأمر رائعا والملعب جميلا قبل المباراة وبعدها، اللاعبون قدموا مستوى جيدا».



وأضاف: «كانت لنا فتراتنا في المباراة وكان لسان جرمان فترات، لكننا نجحنا في استغلال الفرص التي سنحت أمامنا وترجمناها إلى أهداف». وانتهت القمة الثانية في المجموعة بين بوروسيا دورتموند وميلان بالتعادل السلبي على ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، وهي النقطة الأولى للفريق الألماني، فيما كسب ميلان الثانية.



واحتفل برشلونة الإسباني بمئوية مدربه تشافي هرنانديز على أفضل وجه، بتحقيقه الفوز الثاني تواليا وهذه المرة على حساب مضيفه بورتو بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الثامنة. ويدين «بلاوغرانا» الذي أكمل الثواني الأخيرة من المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد غافي ببطاقة صفراء ثانية (90+2)، بهذا الفوز الثمين الذي رفع به رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، إلى هدف البديل فيران توريس (45+1) الذي دخل في الدقيقة 34 مكان الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي خرج مصابا.



أما بورتو، فيحتل حاليا المركز الثاني مع 3 نقاط وبفارق الأهداف عن شاختار دانييتسك الأوكراني الفائز على أنتورب البلجيكي 3-2.



وقاد المهاجم الدولي ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد الهولندي بتسجيله ثنائية الفوز 3-2 على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



وسجل مورتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد. وفي المجموعة ذاتها، انتزع لاتسيو فوزا قاتلا من مضيفه سلتيك 2-1.



إصابة «ليفا» تقلق برشلونة



أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس غياب النجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن صفوف الفريق لفترة بسبب إصابة في الكاحل.



وكشفت الفحوصات التي خضع لها ليفاندوفسكي (35 عاما)، عن أنه تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر خلال مباراة الفريق أمام بورتو البرتغالي أمس الأول في دوري أبطال أوروبا. وأوضح برشلونة عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، أن تعافي اللاعب سيحدد موعد عودته للمشاركة من جديد.



وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد اضطر لإخراج ليفاندوفسكي بسبب الإصابة والدفع باللاعب فيران توريس، وتعرض «ليفا»للإصابة إثر تدخل قوي من ديفيد كارمو مدافع بورتو، وقد سجل فيران توريس هدف الفوز لبرشلونة.