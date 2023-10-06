يستمر الصراع الشرس بين ثلاثي أهل القمة، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى الحصان الأسود جيرونا على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عبر المرحلة التاسعة التي تنطلق اليوم.



وستكون هذه هي الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي، قبل العودة لاستئناف نشاط الدوري المحلي يوم 20 الجاري.



وقد يجد جيرونا نفسه منفردا بالصدارة حتى ولو بشكل مؤقت، حينما يلاقي مضيفه قادش عصر السبت، قبل أن يلتقي ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا بعدها بساعات قليلة، فيما سينتظر برشلونة حتى مساء الأحد لملاقاة مضيفه غرناطة.



ويشهد الموسم الحالي من الدوري الإسباني صراعا شرسا بين الريال وبرشلونة وجيرونا في الصدارة، حيث يتصدر النادي الملكي جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب، ونقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.



ويفتقد ريال مدريد لجهود ناتشو أمام أوساسونا بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف 3 مباريات عقب طرده أمام جيرونا.



وتنطلق الجولة التاسعة للدوري الإسباني اليوم بمباراة تجمع أتلتيك بيلباو مع ألميريا، ويلتقي السبت ريال ماريوركا مع فالنسيا وإشبيلية مع رايو فايكانو.



إيطاليا



يتواصل الصراع الشرس بين الجارين إنتر ميلان وميلان في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر المرحلة الثامنة والتي يخوض كلاهما خلالها مواجهة قد تبدو سهلة على الورق.



وقد يجد إنتر ميلان نفسه منفردا بالصدارة ولو لساعات قليلة حينما يلاقي ضيفه بولونيا عصر غد السبت، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة ميلان مع مضيفه جنوى مساء اليوم ذاته ضمن المرحلة الثامنة.



ويتقاسم إنتر وميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة لكل منهما، لكن إنتر يتفوق بفارق الأهداف، علما بأن كليهما سجل سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.



ويقدم إنتر ميلان مستويات متميزة هذا الموسم تحت قيادة مدربه سيموني إنزاغي، حيث يمتلك أقوى خط هجوم بتسجيله 19 هدفا. وحقق ميلان ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري المحلي منذ سقوطه المدوي على ملعب إنتر 1-5 ويبحث الفريق عن فوزه الرابع على التوالي لتعزيز آماله في التتويج باللقب الذي أحرزه في الموسم قبل الماضي.



ويمتلك إنتر ميلان كل العناصر المطلوبة لإعادة لقب الدوري الإيطالي لملعب جوزيبي مياتزا بعد غياب عامين.



ويلتقي يوفنتوس غدا السبت مع ضيفه تورينو في مواجهة ديربي، تجمع بين صاحب المركز الرابع وصاحب المركز العاشر.



وتنطلق الجولة الثامنة للدوري الإيطالي اليوم الجمعة بلقاءي إمبولي مع أودينيزي، وليتشي مع ساسولو.



فرنسا



إلى ذلك، تنطلق الجـــولة الـ 10 للدوري الفرنسي اليوم بلقاء يجمع ستراسبورغ مع ضيفه نانت، وتستكمل غدا بمباراتين، حيث يلتقي ميتز مع ضيفه نيس، فيما يحل موناكو ضيفا ثقيلا على ريمس.