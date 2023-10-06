عاطف رمضان



فازت الكويت بمنصب النائب الثاني للجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد الإذاعات العربية، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لإذاعات الدول العربية في تونس، حيث انتظمت انتخابات الهيئة الجديدة للجنة في مقر اتحاد اذاعات الدول العربية والتي فازت في ختامها اذاعة الكويت بمنصب النائب الثاني لرئيس اللجنة ممثلة بمدير ادارة البرنامج العام بالإذاعة سعد الفندي.



وقال مدير ادارة البرنامج العام بالإذاعة سعد الفندي في تصريح صحافي: تمت تزكيتنا من قبل جميع رؤساء الهيئات الاذاعية العربية في اجتماع اللجنة الدائمة للإذاعة بهذا المنصب، وأجمع الحضور على استحقاق الكويت لهذا المنصب، وأشادوا بشفافية وموضوعية معايير الاختيار، وعبروا عن تقديرهم لما حققه الاعلام الكويتي من نقلة نوعية مهمة.