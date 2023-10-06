الرياض - خالد المصيبيح



يشهد ستاد الأمير عبدالله الفيصل اليوم لقاء القمة الخاص الذي يجمع طرفي مدينة جدة الاتحاد والأهلي في لقاء لا يحتمل الخسارة في ظل المنافسة على المراكز المتقدمة، إضافة إلى أن اللقاء يحمل طابعا تنافسيا وتاريخيا بين الفريقين امتد إلى أكثر من 60 سنة.



ويدخل الاتحاد لقاء اليوم وهو في المركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، و3 نقاط عن الأهلي السادس، ويأمل الأهلي اليوم في الفوز والوصول إلى الرصيد نفسه مع الاتحاد.



ويعيش الفريقان تكاملا عناصريا باستثناء غياب الفرنسي كريم بنزيما عن الاتحاد للإصابة، فيما يظل تواجد رومارينهو وحمدالله وكونرادو وكايتي وفيلبي في الاتحاد يبعث الطمأنينة لدى جمهور الاتحاد، ويقابله في الأهلي وجود فيرمينهو وكيسيه وماكسيمان ومحرز وفراس البريكان مصدر ارتياح لدى أنصار الأهلي. والفوز مهم جدا للطرفين في ظل مزاحمة فريقي الهلال والنصر نحو الوصول لقمة المنافسة.



كما يلتقي اليوم في الرياض النصر (الرابع) أبها المتأخر بالترتيب، في لقاء تشير ملامحه الى تفوق نصراوي عطفا على سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق، والتي وصلت إلى 10 مباريات في مختلف المسابقات، إلا أن أبها سيبحث عن إيقاف نزيف النقاط المتتالي والخروج من دائرة المراكز المتأخرة.



كما تقام غدا السبت 3 لقاءات أخرى في إطار الجولة التاسعة، فيحل الهلال المتصدر ضيفا ثقيلا على الأخدود في فرصة متاحة للهلال للتمسك بصدارته، فيما يقام لقاءان آخران من أجل تعديل الوضع في جدول الترتيب، فيلتقي الخليج الرائد في الدمام، ويواجه الوحدة الفيحاء في مكة.



وكانت الجولة قد بدأت أمس بـ 4 لقاءات، فواجه ضمك الحزم، فيما لعب الرياض أمام الشباب، وحل الطائي ضيفا على التعاون والتقى الاتفاق الفتح.