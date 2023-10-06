تمكن الأهلي من عبور عقبة فريق إنبي بسهولة إلى نهائي كأس مصر للمرة 39 في تاريخه وللموسم الرابع على التوالي، بعدما فاز عليه 3-0. وجاء سير المباراة من جانب واحد في أغلب أوقاتها، وشهدت تألق العديد من لاعبي الأحمر خاصة محمد عبد المنعم الذي حاز لقب الأفضل في اللقاء، والتونسي علي معلول محرز هدف الافتتاح من ضربة جزاء في الدقيقة 33، وسجل الوافدان الجديدان الفرنسي أنتوني موديست والمصري إمام عاشور هدفين في الدقائق 51 و86.



وينتظر الأهلي منافسه في النهائي من الفائز في مباراة نصف النهائي بين الزمالك وبيراميدز المقررة إقامتها في 8 نوفمبر المقبل.



وأعرب المدير الفني للأهلي، السويسري كولر في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء عن سعادته بالوصول للمباراة النهائية عن جدارة، وبالمستوى الذي ظهر به إمام عاشور في مركز الجناح، موضحا أنه يمتلك قدرات كبيرة للغاية تؤهله للعب في كل مراكز خط الوسط.



وأشار إلى أن الفرنسي موديست لايزال بحاجة لبعض الوقت للوصول إلى المستوى اللائق من الناحية البدنية، مضيفا:«موديست خلق 3 أو 4 فرص لكن كان ينقصه اللمسة الأخيرة، في نفس الوقت وجوده يمثل قوة كبيرة وميزة لاستغلال العرضيات لكن ذلك لن يعني أننا سنغير من طريقتنا ونظام اللعب بسبب لاعب واحد».



وجاءت هزيمة إنبي لتصب في صالح فريق مودرن فيوتشر الذي اكتمل به عقد الفرق المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال المقام بدولة الإمارات، ليصبح الرباعي الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل الرابطة وفيوتشر رابع جدول ترتيب الدوري بعد استبعاد الزمالك لاعتذاره عن عدم لعب السوبر الماضي.



وفي إطار منافسات دوري «النيل» تستكمل اليوم الجمعة الجولة الثالثة بلقاء الاتحاد السكندري وضيفه الجونة في الرابعة عصرا، ويلعب فاركو مع سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء.



وتقام غدا السبت 3 مواجهات، أهمها الزمالك ومضيفه البنك الأهلي في السابعة مساء، وفي نفس الوقت يجمع اللقاء الثاني بين طلائع الجيش ومودرن فيوتشر، بينما يلتقي فريقا الداخلية والمصري البورسعيدي في تمام الرابعة عصرا.