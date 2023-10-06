القاهرة - هالة عمران



وقع د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين «مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى»، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم وتسلمهم العمل منتصف الأسبوع المقبل، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن د.رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.



إلى ذلك، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بعد انطلاق العام الدراسي الجديد مشددة على مسؤولي وحدات المعلومات بالمدارس والمديريات والإدارات، بضرورة قيام المدارس بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وخاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى مع التأكيد على صحة البيانات التالية «اللغة الأولى والثانية، الشعبة، والتخصص، الموقف من الدمج، أعداد الفصول المسجلة» بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي.



وأكدت الوزارة أهمية طباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية، وقيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة، ومدير عام الإدارة التعليمية.



وطالبت الوزارة بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والخاصة بالرقم التعريفي ونوع المدرسة «بنين - بنات - مشترك» - التبعية - الفترة - العنوان - أرقام التليفونات - موقف الاتصال بالإنترنت، وفي حالة وجود خطأ يتم الرجوع إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.