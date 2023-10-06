أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، عن قيامها بتدريب القوات الخاصة السورية على القفز المظلي فوق البحر المتوسط ومحافظتي حلب واللاذقية.



ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة إن قوات خاصة «قامت بأكثر من 1500 قفزة بالمظلات فوق البحر المتوسط ​​ومحافظتي حلب واللاذقية في إطار تدريبات أجريت باستخدام طائرات عسكرية روسية».



وأضافت «قام جنود من مجموعة القوات الروسية في سوريا بتأمين تنفيذ تدريب شامل لوحدات القوات الخاصة السورية».



كما جاء في بيان للوزارة نقلته قناة «روسيا اليوم» أنه لأول مرة، «تدرب العسكريون السوريون على تنفيذ عملية قفز جماعي ليلي من طائرة من طراز إيل-76» تابعة للقوات الجوية الروسية.



وأوضح البيان أن ذلك تم «باستخدام المظلات ذات الأغراض الخاصة أرباليت-2، من ارتفاع 5 آلاف متر باستخدام أجهزة الرؤية الليلية».



وأشار إلى أن التدريبات كانت لعناصر الفرقة رقم 25 من القوات الخاصة السورية، وأنها تمت تحت إشراف مدربين عسكريين روس.



ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تدربت القوات الخاصة السورية في المرحلة النهائية للمناورات على السيطرة على مطار وهمي للعدو بعد عملية إنزال نفذتها من مروحيات «مي-8 إيه إم تي إس إتش» التابعة للقوات الجوية الروسية.



وأشارت إلى أن القوات السورية تلقت دعما نيرانيا من الجو من مروحيات «كا-52» الروسية أثناء استيلائها على المطار الوهمي للعدو.



وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الوزارة مجموعات تنفذ قفزا مظليا ليليا من طائرات مروحية روسية.



إلا أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الروسية بتدريب قوات سورية على القفز المظلي، فقد سبق أن قامت بتدريب نحو 100 عنصر من «قوات النمر»، في العام الماضي، على القفز المظلي من طائرة «إليوشن إي أل-76» فوق منطقة تابعة لمحافظة حماة.