يحمل شعار جناح الكويت في معرض «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة» روح الكويت وجوهرها المتمثلين في الزهرة الوطنية «زهرة العرفج» التي تعكس جمال الطبيعة الكويتية.



وتشكل «زهرة العرفج» وأوراقها شعار جناح الكويت ورمزه في المعرض، كما أنها دلالة حيوية على الاستدامة والصمود والجمال فيما يشكل الجناح تحفة فنية غنية بالمعاني والدلالات إذ تجمع معاني الصحراء وموقع الكويت المميز على الخليج العربي.



فيما يشكل حرف «الكاف» بالشعار قلب الكويت ورمز هويتها حيث يحتضن الشعار في ثناياه أحرف كلمة الكويت بطريقة مبتكرة.



وتعكس الألوان في الشعار رمال الكويت وبحرها فيما يعكس اللون الأخضر أوراق النباتات وأما الأصفر فهو لون الزهرة الوطنية للكويت «زهرة العرفج» واللونان الأسود والأبيض يمثلان جدار جناح الكويت في المعرض.