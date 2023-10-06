الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية كانت أكثر فاعلية في تقديم العروض الخاصة

لم تشهد الكويت تراخيص بتصفيات محلات أو أسواق خلال أول 6 أشهر من العام



طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن الأسواق الكويتية شهدت خلال النصف الأول من العام الحالي وتحديدا الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 نحو 2593 طلبا لتخفيضات وعروضات وسحوبات وتوزيع هدايا.



وتفصيليــا، أظهــرت البيانات أن أول 6 أشهر من العام الحالي شهدت إصدار الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة 209 تراخيص بسحب جوائز مجانية، تشكل ما نسبته 8% من إجمالي التراخيص الممنوحة للعروض خلال تلك الفترة، فيما أصدرت نحو 1170 ترخيصا خاصا بتوزيع الهدايا المجانية، والذي استحوذ على أكثر من 45% من التراخيص الممنوحة خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام، بينما منحت نحو 327 ترخيصا لعروض موسمية تشكل 12% من إجمالي الترخيص الممنوحة.



وكشفت البيانات عن أن الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية كانت أكثر فاعلية في تقديم العروض الخاصة لعملائها، إذ إن عدد العروض الخاصة بها فاق المحلات بنسبة 700%، إذ أصدرت «التجارة» نحو 160 ترخيصا لعروض خاصة بالجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، مقابل 20 ترخيصا فقط لعروض خاصة بالمحلات التجارية.



ومنحت وزارة التجارة والصناعة نحو 456 ترخيصا بالتنزيلات خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، إذ تمثل «التنزيلات» نحو 18% من إجمالي العروض المرخصة بالكويت خلال النصف الأول من العام، فيما شهد شهر مايو وحده أعلى معدل ترخيصات بالتنزيلات بلغ 119 ترخيصا تمثل 26%من إجمالي التراخيص بالتنزيلات خلال تلك الفترة.



يأتي ذلك فيما لم تشهد الكويت تراخيص بتصفيات محلات أو أسواق خلال أول 6 أشهر من العام سوى مرة واحدة فقط، بينما منحت تراخيص بـ 3 عروض استرداد نقدي مرة في الربع الأول خلال شهر مارس، ومرتين في الربع الثاني وتحديدا خلال شهر يونيو.



ورخصت «التجارة» لكيانات بعروض من خلال كوبونات الخصومات، وذلك بواقع 5 تراخيص خلال أول 6 أشهر من العام، فيما منحت تراخيص لتخفيضات في السلع والخدمات والحرف بواقع 233 ترخيصا خلال الفترة ذاتها.



وفي سياق متصل، تظهر الأرقام جهود مستمرة لضبط الأسواق من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة الرقابة التجارية، إذ أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الشكاوى المقدمة إلى الإدارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغ نحو 5279 شكوى، واستحوذ شهر يونيو الماضي على 20% من الشكاوى بواقع 1059 شكوى، يليه شهر مايو بـ 19.8% من الشكاوى بواقع 1047 شكوى.



وسجلت الإدارة نحو 634 مخالفة تجارية (مخالفات التراخيص) في أول 6 أشهر من العام الحالي، إذ سجل شهر مايو أعلى معدل للمخالفات بواقع 157 مخالفة، يليه شهر يناير بنحو 131 مخالفة.



وبلغ عدد محاضر الضبط التي قامت بها الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1809 محاضر ضبط، استحوذ خلالها شهر مايو على أعلى معدل بواقع 441 محضرا يليه شهر يناير بواقع 389 محضرا ثم شهر مارس بواقع 312 محضرا.



وأغلقت وزارة التجارة والصناعة نحو 281 محلا خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضيين، وكانت أعلى فترة لإغلاق المحلات في شهر يناير الماضي الذي استحوذ وحده على 42% من الإغلاقات بواقع 117 إغلاقا ثم شهر مارس بواقع 56 إغلاقا.



وشهدت الفترة ذاتها فتح نحو 267 محلا جاء أغلبها في شهر يناير بواقع 68 محلا يليه شهر مارس بواقع 51 محلا ثم شهر فبراير بنحو 45 محلا.